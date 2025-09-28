เลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.ระยอง เขต5 เบอร์ 2 นำห่างคู่แข่ง
เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 28 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานการลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ระยอง เขต 5 อ.เมืองระยอง มีผู้สมัครรวม 4 คน ประกอบด้วย เบอร์ 1 นายศรศักดิ์ รากแก้ว เบอร์2 น.ส.อรุชา ฟ้าประทานชัย เบอร์3 นายธีรวิชญ์ ศศิรัตน์นิกูล และ เบอร์4 นายพงศกร ด่าวดึก พื้นที่เขต5 รวม 11 ชุมชน กับหมู่2 และ หมู่5
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศตั้งแต่เช้าถึงเย็นมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนน้อยมาก ผู้มีสิทธิแต่ละหน่วย 500-700 คน มาใช้สิทธิหน่วยละ 100 กว่าคนเท่านั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เบอร์ 2 นำห่างคู่แข่งเกือบทุกหน่วย
