บุกรวบ รปภ. กลางลานจอดรถห้าง ค้ายาเสพติด ยึดทรัพย์สินเกือบ 2 ล้าน พร้อมปืน 9 มม.

ไม่รอด รวบ รปภ.ห้างดัง ค้ายาเสพติด ยึดของกลาง 3.4 หมื่นเม็ด พร้อมปืนและทรัพย์สินเกือบ 2 ล้าน
วันที่ 28 กันยายน ชุดปฏิบัติการช้างศึกสองเล ภายใต้การสั่งการของว่าที่ พ.ต.ท.บารเมษฐ์ ยอดแดง ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 437 (ผบ.ร้อย ตชด.437) ร่วมกับชุดตะวัน สภ.หาดใหญ่ ขยายผลกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จนนำไปสู่การจับกุมพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง หลังถูกซัดทอดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายยาเสพติด
ผู้ต้องหาคือนายเจ อายุ 33 ปี ถูกเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า หลังจากการสืบสวนระบุว่ามีส่วนพัวพันกับการซื้อขายยาเสพติด
ในช่วงแรกนายเจได้ปฏิเสธเสียงแข็ง แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เค้นสอบอย่างหนักและถามย้ำ “เอาให้ชัดน้อง” นายเจจึงยอมจำนน และรับสารภาพว่ามียาบ้าซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์ส่วนตัวที่จอดไว้ในบริเวณห้าง 2,000 เม็ด
จากการตรวจค้นภายในช่องเก็บของรถยนต์ พบยาบ้าของกลางตามที่ให้การจริง จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลเข้าตรวจค้นที่พักของนายเจ พบยาบ้า 34,750 เม็ด พร้อมอาวุธปืนขนาด 9 มม. 1 กระบอก กระสุนปืนหลายขนาด 25 นัด และเงินสดที่ได้จากการค้ายาเสพติด 55,000 บาท
เจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด ตามมาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาด โดยยึดรถจักรยานยนต์ 3 คัน มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้ทั้งหมดเกือบ 2 ล้านบาท
แจ้งข้อหากับนายเจในความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันมีลักษณะเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน โดยผิดกฎหมาย อันเป็นการกระทำโดยมีอาวุธ หรือใช้อาวุธ และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
นายเจให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงนำตัวพร้อมของกลางทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลา ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป