เมียตกใจสุดขีด ผัวอดีตทหารอากาศ ดับสลดในป่ามันสำปะหลัง ทิ้งจดหมายลาขอโทษครอบครัว
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ต.อ วีณวัฒน์ ศรีแย้ม ผกก.สภ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รับแจ้งเหตุคนใช้อาวุธปืนยิงตัวตาย ภายในป่ามันสำปะหลัง ต.หนองจะบก อ.เมือง นครราชสีมา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกำลัง
ที่เกิดเหตุเป็นทางดิน อยู่ตรงข้ามซอยโคราช 9 หมู่ 4 ต.หนองจะบก บริเวณโคนเสาไฟฟ้าข้างไร่มันสำปะหลัง หน้าบ้านปูนชั้นเดียว ท่ามกลางความมืดเจ้าหน้าที่ต้องใช้ดวงไฟส่องสว่างเพื่อตรวจสอบ พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายสูงอายุ สภาพนอนหงาย ที่ศีรษะมีแผลกระสุนปืนที่ขมับด้านขวา ทราบชื่อคือ นายสมนึก (นามสมมุติ) อายุ 69 ปี ที่อยู่ตามบัตรประชาชนระบุ ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง นครราชสีมา ใกล้กันพบอาวุธปืน ขนาด 9 มม. ตกอยู่ 1 กระบอก ได้ประสานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 นครราชสีมา มาดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการ ท่ามกลางความเศร้าเสียใจของบรรดาญาติ พี่น้อง
จากการสอบถามนายเอ (นามสมมุติ) อายุ 52 ปี น้องชายภรรยานายสมนึก ผู้เสียชีวิต ระบุว่า นายสมนึก พี่เขยมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ จ.อยุธยา มารับราชการจนเกษียณอายุราชการเป็นทหารอากาศที่ จ.นครราชสีมา หลังจากออกมาสร้างบ้านส่วนตัวอาศัยอยู่ร่วมกันกับครอบครัวและญาติพี่น้อง นานกว่า 10 ปี ถือเป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือ มีน้ำใจต่อญาติพี่น้องทุกคน ไม่เคยปฏิเสธในความช่วยเหลือ คลายความเดือดร้อนรวมทั้งปัญหาการเงิน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของบรรดาลูกหลาน
ก่อนเกิดเหตุ ในช่วงเย็น ญาติ พี่น้อง ส่วนหนึ่งที่เดินทางมาจาก อ.วังน้ำเขียว เพื่อมาเยี่ยมเยือนชมบ้านใหม่ของนายสมนึก แต่ต้องมาพบเจอเหตุการณ์คาดไม่ถึง จู่ๆได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด ด้วยความตกใจจึงรีบพากันวิ่งมาดู พบว่าพี่เขยของตนได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิต
ส่วนสาเหตุทราบว่า นายสมนึก รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคร้าย เชื่อว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย ประกอบกับมีนัดแพทย์ส่องกล้องตรวจร่างกายในวันพรุ่งนี้
นายสมนึก ได้เขียนจดหมายลา ทิ้งไว้ เนื้อหาใจความสรุปว่า ขอโทษลูก และครอบครัวทุกคนที่ตัดช่องน้อยแต่พอตัว เพราะป่วยเป็นโรคร้าย ทรัพย์สินทุกอย่างยกให้ลูก รวมทั้งได้เขียนข้อมูลรหัสเลขบัตร เอทีเอ็ม ที่มีทุกใบ และข้อมูลการเข้าถึงการเงินทรัพย์สินของนายสมนึก ซึ่งนายสมนึก มีบุตร 2 คน ลูกชายรับราชการทหารตามรอยพ่อ ส่วนลูกสาวประกอบอาชีพส่วนตัว
เมื่อภรรยาของนายสมนึก เดินทางกลับมาจากตลาดต้องตกใจสุดขีด เนื่องจากสามีได้ขอให้ออกไปซื้อปลาดุกย่างที่ตลาดนัด ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปไกลประมาณ 8-10 กม. ใช้เวลาในการเดินทางนานพอสมควร คาดว่านายสมนึก ได้วางแผนเตรียมการไว้ล่วงหน้า พร้อมวางอุบายให้ภรรยา ออกจากเพื่อนายสมนึก ได้ก่อเหตุตามลำพัง คาดว่าแรงจูงใจ เป็นเพราะไม่ต้องการเป็นภาระลูกหลาน