สลด ชาย 70 ขับกระบะส่งแม่บ้าน รถเสียหลักตกคลองจมดับคู่
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ราชบุรี พ.ต.ท.นิพนธ์ ศรนรินทร์ สารวัตรสอบสวน สภ.เมืองราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุกูล จ.ราชบุรี เข้าช่วยเหลือที่เกิดเหตุทันที หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า เห็นรถยนต์กระบะขับพุ่งตกลงไปในคลอง ที่บริเวณริมถนนคันคลองชลประทานบ้านตากแดด – บ้านไร่อู่เรือ หมู่ที่ 1 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี เหตุเกิดเวลา 20.00 น. วันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา
ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุกูลได้ลงไปในน้ำพยายามเข้าช่วยเหลือ คนขับรถที่ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในออกมาจากรถได้ เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันปั๊มหัวใจอย่างสุดความสามารถ แต่สำเร็จผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบชื่อผู้เสียชีวิต คือ นายมานิต (สงวนนามสกุล) อายุ 70 ปี อาชีพรับจ้างทำถนน
นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ ยังได้ร่วมกันลงไปหารถยนต์กระบะอีซูซุ 4 ประตูรุ่น KB 2500 สีขาว ที่จมอยู่กลางคลอง โดยต้องใช้รถยกนำสลิงไปผูกกับตัวรถเพื่อลากขึ้นมาริมตลิ่ง ยังพบศพ น.ส.เบญจวรรณ (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ชาว ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี แม่บ้าน เสียชีวิตอยู่ภายในรถ ตรวจสอบสภาพด้านหน้าของรถพังเสียหาย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลราชบุรี ร่วมชันสูตรในที่เกิดเหตุ
จากการสอบถามญาติ เบื้องต้นทราบว่า นายมานิต หลังจากเลิกงานแล้ว ได้มากินข้าวกับ น.ส.เบญจวรรณ ทำงานเป็นแม่บ้านในที่ทำงานเดียวกัน หลังกินข้าวเสร็จก็กำลังจะขับรถไปส่งแม่บ้าน เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ มีสภาพมืดมาก ไม่มีไฟส่องสว่าง คาดมองไม่เห็นทางจะขับรถเสียหลักพุ่งลงไปในคลองรถจมน้ำทั้งคันจนเป็นเหตุให้ทั้งสองจมน้ำเสียชีวิตดังกล่าว