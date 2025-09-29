รวบโจรแสบ ปีนบ้านเดี่ยว 3 ครั้งติด ลักทรัพย์สูญเกือบล้าน รับหาเงินเล่นพนันออนไลน์
เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 29 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นนทบุรี พ.ต.ท.ภาสกร ไชยทวีวงศ์ รอง ผกก.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ร.ต.ท.ประดิษฐ์ศิลป์ คุณเลิศ รอง สว.สส.ร.ต.ต.อดุลย์ ภูชม รอง สว.สส.พร้อมกำลังตำรวจสืบสวน ร่วมกันจับกุมตัว นายวุฒิพงษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี หรือ โอ๋ นายองอาจ (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี หรือแนท พร้อมของกลางพระเครื่อง 300 องค์ ถุงใส่กระเป๋าแบนเนม น้ำหอมแบรนด์เนม รถเก๋งที่ใช้ขับไปก่อเหตุ 1 คัน เสื้อผ้าสวมใส่ก่อเหตุ 2 ชุด ถุงมือ 1 คู่ จับกุมทั้งสองคนได้ที่หน้าบ้านเช่า ซอยทานสัมฤทธิ์ 10 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 68 เวลา 02.00 น. นางสาวยุวธิดา (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ว่าได้เดินทางไปต่างจังหวัดตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 68 และกลับมาวันที่ 17 มิถุนายน68 เวลา 00.30 น.พบว่าหน้าต่างระเบียงหลังบ้านถูกคนร้ายงัดพังเสียหายเข้ามาลักพระเครื่อง เหรียญเก่า ธนบัตรเก่า กระเป๋าแบรนด์เนม น้ำหอมแบรนด์เนม และเงินสดประมาณ 200,000 บาท รวมมูลค่าเสียหายประมาณ 1,000,000 บาท
สอบสวนนายวุฒิพงษ์ ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่า ทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดอยู่ที่การประปานครหลวง แต่เงินไม่พอใช้และที่บ้านถูกตัดไฟ ตนได้ก่อเหตุปีนบ้านเกิดเหตุครั้งแรกเพียงคนเดียว ได้ทรัพย์สินไปเป็นพระเครื่องและเหรียญเก่า หลังจากนั้นอีกประมาณ 1 อาทิตย์ ได้ย้อนกลับมาก่อเหตุครั้งที่ 2 แต่ครั้งนี้ได้มีนายองอาจ มาร่วมก่อเหตุด้วย ได้ทรัพย์สินเป็นพระเครื่องเหรียญเก่า ธนบัตรเก่า กระเป๋าแบรนด์เนม และเงินสดประมาณ 200,000 บาท โดยพระเครื่องและกระเป๋าแบรนด์เนม ได้ติดต่อขายผ่านทางเพจรับซื้อ โดยนัดให้คนซื้อมารับของตามสถานที่ต่าง ๆ รวมทรัพย์สินที่ได้มาประมาณ 4-5 แสนบาท แบ่งให้นายองอาจ ไป 1 แสนบาท
หลังจากแบ่งเงินแล้วได้เอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและซื้อของฟุ่มเฟือย และเล่นพนันสล็อตออนไลน์จนหมด เลยมามาลักทรัพย์ที่บ้านหลังดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3 แต่ขณะปีนขึ้นระเบียงหลังบ้านพบว่า เจ้าของได้ทำรั้วลวดหนาม และติดกล้องวงจรปิด เลยตัดสินใจไม่เข้าไปก่อเหตุ และไม่ได้ทรัพย์สินไป จนถูกตำรวจตามมาจับกุมตัวได้
นางสาวยุวธิดา ผู้เสียหาย กล่าวว่า ช่วงเกิดเหตุเดินทางไปต่างจังหวัด กลับพบว่าบ้านถูกงัดจากหน้าต่างชั้น 2 คนร้ายได้ทรัพย์สินเป็นพระเครื่องทั้งพระเหรียญ พระบูชา เป็นพระหลวงปู่ฝั้น หลวงปู่หลิว ที่พ่อเก็บสะสมไว้ กระเป๋าแบรนด์เนม น้ำหอมแบรนด์เนม และเงินสดประมาณ 2 แสนบาท รวมมูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท
หลังสอบสวนได้แจ้งข้อหาทั้งสองคน ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใด ๆ โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้า โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด เพื่อการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ดำเนินคดี