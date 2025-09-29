สระแก้ว ปักป้ายตรวจยึดขับไล่กัมพูชา รุกล้ำหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว พ้นเขตไทยภายใน 15 วัน
เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.2 (หนองแวง) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน (อส.) ได้ดำเนินการเข้าพื้นที่ บ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง และ บ้านหนองจาน หมู่ที่ 3 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตั้งป้ายประกาศการตรวจยึดและขับไล่ ชาวเขมร ที่ผู้บุกรุก เข้ามาสร้างชุมชน ในพื้นที่ดังกล่าวที่อยู่แนวชายแดน ให้ออกจากพื้นที่ป่าตามกฎหมาย ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าตามความในมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และเป็นการปกป้องอธิปไตยเหนือพื้นที่ดังกล่าว
ข่าวกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้นำป้ายประกาศขับไล่ไปติดตั้งที่บ้านหนองหญ้าแก้ว 3 ป้าย และที่บ้านหนองจาน 3 ป้าย เป็น 3 ภาษาคือ ไทย อังกฤษ และ เขมร เพื่อสื่อสารให้ชาวเขมรได้เข้าใจอย่างชัดเจน
สำหรับข้อความในป้ายได้แจ้งให้ชาวเขมรทั้งสองแห่งได้ทราบว่าพื้นที่แห่งนั้นอยู่ในราชอาณาจักรไทย และเป็นพื้นที่ป่า , หน่วยป้องกันรักษาป่าฯ ได้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโคกสูงแล้ว กรณี บ้านหนองหญ้าแก้ว แจ้งความเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 เวลา 12.44 น.
ส่วนกรณี บ้านหนองจาน แจ้งความเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 เวลา 15.17 น. โดยจะดำเนินคดีกับผู้บุกรุกทีครอบครองพื้นที่ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต ในฐานความผิด ก่อสร้าง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือ หรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ตามมาตรา 54 และมาตรา 72 ตรี แห่ง พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484
โดย ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษ จำคุกสูงสุด 15 ปี และ ปรับ 100,000 บาท ผู้ไม่เกี่ยวข้อง ต้องออกจากพื้นที่พร้อมทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศ หากเลยกำหนดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจับกุม และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ดังนั้นบ้านหนองหญ้าแก้ว จะต้องอพยพออกไปให้หมดภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2568 และ บ้านหนองจาน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2568