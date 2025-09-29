พัทยาเดือด! ประชาชนแตกตื่น นักท่องเที่ยวจีนตะลุมบอนหน้าร้านหมูกระทะดัง
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี ผู้ใช้ TikTok ชื่อ อาหมวย 阿梅 (ช่องจริง) ได้โพสต์คลิปความยาว 51 วินาที เผยเหตุการณ์กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรง โดยคลิปดังกล่าวมียอดเข้าชมกว่า 73,000 ครั้ง และมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า เหตุชุลมุนเกิดขึ้นบริเวณย่านพัทยาเหนือ หน้าร้านหมูกระทะชื่อดัง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเพิ่งออกจากผับ ได้พากันมานั่งรับประทานอาหารต่อที่ร้าน ก่อนเกิดปากเสียงบานปลายถึงขั้นชกต่อยกลางร้านอาหาร สร้างความแตกตื่นให้กับลูกค้าชาวไทยและต่างชาติที่อยู่ในเหตุการณ์
ก่อนหนึ่งในคนก่อเหตุออกมานอกร้านแล้วขับรถโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติคล้ายคนจีนตามมายืนล้อมรถ โดยคนขับรถที่เป็นต่างชาติคล้ายคนจีน ขับรถฝ่าดงต่างชาติด้วยกันพุ่งชนรถของชาวบ้านที่สัญจรอยู่ในพื้นที่ โดยไม่สนใจอะไรก่อนขับไปทันทีสร้างความเสียหายแต่ โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ถนนเพชรตระกูล พบกับ นายวรกันต์ อายุ 33 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า หนึ่งในนักท่องเที่ยวอยู่ในอาการมึนเมาและพยายามจะขับรถกลับบ้าน แต่เพื่อนๆ พยายามห้ามจนเกิดการโต้เถียง กระทั่งลุกลามกลายเป็นการชกต่อยดังที่ปรากฏในคลิป
นายวรกันต์ยังฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ช่วยเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัย เนื่องจากการที่ชาวต่างชาติอยู่ในอาการมึนเมาแล้วขับรถ อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนในพื้นที่ได้