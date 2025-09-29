พายุบัวลอยถล่ม พิมายอ่วม! ร.ร.ประกาศหยุดเรียน ตลาดสด ปราสาทหินท่วมรอบสาม
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอพิมาย ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของอำเภอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เทศบาลตำบลพิมาย โดยที่โรงเรียนกุลโนก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมจนทำให้ทางโรงเรียนได้ประกาศให้ชั้นอนุบาลหยุดเรียนไปก่อนให้นักเรียน เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ส่วน ชั้น ป.4-5-6 เปิดให้มาเรียนตามปกติเนื่องจากช่วงนี้นักเรียนกำลังสอบก่อนปิดภาคเรียน
ขณะที่ในพื้นที่ตลาดพิมายเมืองใหม่ก็ประสบกับปัญหาน้ำท่วมเช่นกันโดยมีระดับน้ำท่วมขังสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ออกไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดนั้นได้รับผลกระทบเดินทางไม่สะดวก พ่อค้าแม่ค้าต้องยืนแช่น้ำขายของ บางร้านถูกน้ำท่วมเข้าไปภายในร้านจึงมีความจำเป็นต้องปิดร้านชั่วคราวจนกว่าระดับน้ำจะลดลง ขณะเดียวกันในพื้นที่อุทยานประวัติศาตร์พิมายก็ประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังภายในบริเวณปราสาททำให้ต้องประกาศงดรับนักท่องเที่ยวชั่วคราว
ขณะที่ทางด้านสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพิมายยังขยายเป็นวงกว้างไปยังถนนเส้นพิมาย – ชุมพวง ทำให้ในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นมีปริมาณน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนพิมาย-ชุมพวงในปริมาณมากส่งผลทำให้รถเล็กเดินทางผ่านไม่ได้