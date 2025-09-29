พร่องเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรับมือพายุบัวลอย ทำอยุธยาอ่วม 11 อำเภอ ท่วม 20 ร.ร. 25 วัด

เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเพื่อรับมือพายุบัวลอย ทำอยุธยาท่วมแล้ว 11 อำเภอ 2 มัสยิด 20 โรงเรียน 25 วัด พื้นที่เกษตร 165 ไร่ เตือนเรือข้ามฟากเพิ่มความระมัดระวัง
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท จะปรับเพิ่มการระบายน้ำทายเขื่อนจาก อัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกครั้ง เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยามากขึ้นจากอิทธิพลของพายุบัวลอย
มวลน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งผลทำให้แม่น้ำน้อยและคลองสาขาต่างๆ หลายพื้นที่ระดับน้ำ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 5 ซม. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมแล้ว 11 อำเภอ 134 ตำบล 758 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 38,132 ครัวเรือน มีมัสยิดถูกน้ำท่วม 2 แห่ง ถนนในชุมชนถูกน้ำท่วม 34 สาย สถานที่ราชการถูกน้ำท่วม 8 แห่ง โรงเรียนถูกน้ำท่วม 20 โรงเรียน วัดถูกน้ำท่วม 25 วัด อยู่ในอำเภอบางบาล เสนา ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา พื้นที่การเกษตร นาข้าวเสียหาย 165 ไร่ ไม้ยืนต้น175.86 ไร่ พืชผล 47.46 ไร่
ที่ชุมชมริแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งสองฝั่งแม่น้ำ ต.สำเภาล่ม ต.คลองตะเคียน ต.ประตูชัย น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในชุมชน ที่ท่าเรือข้ามฝากวัดขุนพรหม-เกาะเมือง พบว่าน้ำไหลแรง ปริมาณน้ำท่วมสูง พบว่ายังมีประชาชนมาใช้บริการนั่งเรือข้ามฟาก และนำรถจักรยานยนต์ข้ามฟาก เนื่องจากเป็นการย่นระยะทางในการทางเข้าเกาะเมืองอยุธยาเพื่อมาทำงาน มาเรียนหนังสือ และมาจับจ่ายสินค้า เป็นมนต์เสน่ห์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยพบว่าทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา มีการนำป้ายขอความร่วมมือมาติดให้เห็นเด่นชัด ในการแจ้งเตือนความระมัดระวังในการสัญจร
สอบถามคนขับเรือ ให้ข้อมูลว่าระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ส่งผลให้การขับเรือข้ามฟากได้รับผลกระทบก็คือความแรงของน้ำที่ไหลซึ่งก็ยังสามารถล่องเรือรับได้ตามปกติ แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าหากน้ำยังคงท่วมสูงขึ้นก็คงต้องมีการประชุมหรือคุยกันอีกครั้งเพื่อรับมือ
ขณะที่ ร้านอาหารริมน้ำ ได้พูดคุยกับ นาย ดีด อายุ 50 ปี ลูกจ้างร้านอาหารแห่งหนึ่ง เปิดเผยว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมระเบียงริมแม่น้ำจากเมื่อวานแค่นิดหน่อย ยังนั่งรับประทานอาหารได้ มาวันนี้ต้องเก็บโต๊ะเก้าอี้ ขึ้นด้านบน ไม่สามารถนั่งได้ แต่ก็ยังต้องดูสถานการณ์น้ำอีกครั้งว่าจะมีผลจากน้ำขึ้นน้ำลงหรือไม่ ตอนนี้ก็ได้แต่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ส่วนสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำป่าสัก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ระบายน้ำ ในอัตรา 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่เขื่อนพระราม 6 อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ระบายน้ำเพิ่มขึ้นใน อัตรา 590 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกจากเมื่อวาน 10 ซม. ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด