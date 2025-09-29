น้ำป่าอุทยานปางสีดา ไหลทะลักท่วมหมู่บ้านในสระแก้วกลางดึก ชาวบ้านกำลังหลับ หนีไม่ทัน

น้ำป่าจากอุทยานปางสีดา สระแก้ว ไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านกลางดึก ขณะที่ผู้คนกำลังหลับไหล หนีออกจากบ้านไม่ทัน
เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 29 กันยายน ที่จ.สระแก้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านคลองบุหรี่ ม.6 ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว อย่างฉับพลัน ขณะที่ผู้คนกำลังนอนหลับพักผ่อนจนต้องร้องขอความช่วยเหลือจาก นายมงคล พิมพ์ศิริ ผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยเหลือขับรถไถมารับพาออกจากบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัย ทิ้งข้าวของภายในบ้านให้น้ำท่วมเสียหาย บางส่วนไหลไปตามกระแสน้ำ
น้ำท่วมฉับพลันครั้งนี้ เกิดจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่อง ในอุทยานแห่งชาติปางสีดา ตั้งแต่หัวค่ำ แล้วไหลทะลักเข้าหมู่บ้านอย่างฉับพลันแบบไม่ได้ตั้งตัวมาก่อน ทำให้สิ่งของภายในบ้านแต่ละหลังเสียหาย
จากกระแสน้ำ
หมู่บ้านนคลองบุหรี่ ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาและแนวคลองสาขาลุ่มน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองพระปรงเมื่อน้ำป่าจากอุทยานปางสีดา ไหลหลากเข้าหมู่บ้านอย่างรวดเร็วและในปริมาณมาก น้ำจึงระบายออกจากหมู่บ้านไม่ทัน จึงเอ่อท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว โชคดีที่ไม่มีผู้ใดเสียชีวิต