ทวี สุระบาล ยัน ยังอยู่ พปชร. ไม่ย้ายซบภูมิใจไทย รอดูจังหวะการเมืองหลังยุบสภา มั่นใจรบ.อนุทินทำงานฉลุย
จากกรณีมีกระแสข่าวลือว่า นายทวี สุระบาล ส.ส.ตรัง เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ได้ย้ายไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยแล้วนั้นยังไม่ย้ายพรรค แต่เปิดเกมรอจังหวะการเมืองนั้น
เมื่อวันที่ 29 กันยายน นายทวี สุระบาล ส.ส.ตรัง เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ออกมาชี้แจงยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้ย้ายพรรคไปไหน ขณะนี้ตนยังคงสังกัดพรรคพลังประชารัฐ และยังอยู่เคียงข้างพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเช่นเดิม เพราะตามกฎหมายการเมืองในปัจจุบัน ส.ส.ไม่สามารถย้ายพรรคได้ เว้นแต่จะเกิดกรณียุบสภา หรือมีการเลือกตั้งใหม่ ดังนั้นในช่วงเวลานี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใดๆ และตนยังคงปฏิบัติหน้าที่ในนามพรรคพลังประชารัฐเหมือนเดิม
นายทวี กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าในอดีตเคยได้รับการทาบทามจากพรรคภูมิใจไทย หากสามารถรวบรวม ส.ส.ภาคใต้ได้ 4 คนเพื่อผลักดันเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งตนก็เคยดำเนินการ แต่สุดท้ายไม่เกิดผลเพราะพรรคพลังประชารัฐไม่ได้เรียกประชุมกรรมการพรรค จึงได้รวบรวม ส.ส. 4 คน เพื่อเป็นตัวแทนของส.ส.ภาคใต้ ให้ได้ตำแหน่งและเข้าไปสนับสนุน ปรากฏว่าได้นายสันติ ปิยทัต มาเป็นตัวแทนและได้นั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามสำหรับอนาคตทางการเมือง มีความเป็นไปได้ว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี อาจยุบสภาภายใน 4 เดือนนี้ เพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งตนจะขอฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ตรังก่อน ว่าควรอยู่กับพรรคเดิม หรือย้ายไปสังกัดพรรคใหม่
นายทวี ยังกล่าวถึงนโยบายรัฐบาลว่า มั่นใจรัฐบาลชุดนี้จะบริหารประเทศได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะภายใต้การนำของนายอนุทิน ที่ให้ความสำคัญกับภาคใต้เป็นพิเศษ และชาวบ้านก็ให้ความสนใจโครงการคนละครึ่ง ที่นายกรัฐมนตรีรื้อฟื้นขึ้นมา เพราะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความคึกคักในการจับจ่าย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 6เกษตรกรคว้ารางวัลพระราชทาน ‘สุดยอดกาแฟไทย ปี 2568’ ส่งจากยอดดอยผลักดันสู่เวทีโลก
- ‘พันโท’ เมาแล้วขับ เจอ 4 ข้อกล่าวหา ขับเก๋งชนท้ายจยย.ชาวบ้านเจ็บ-โวยวายชี้หน้าตร.
- ชาวปากแจ่มชี้ช่องทางทำเงิน เพาะพันธุ์ไก่ชนขาย สร้างรายได้งาม
- ญาติน้องเก๋ หายไป 12 ปี ร้องยุติธรรมจังหวัด พ่อเผยยังจำภาพได้แม่น คิดถึงลูกตลอดเวลา