‘สโมสรไลออนส์’ฮีลใจวัยเก๋า
ดูแลสุขภาพใจดี ร่างกาย(ก็)มีสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม มีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงติดอันดับต้นๆ ของประเทศ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (2566) ระบุว่า มีผู้สูงอายุคิดเป็นกว่า 28% ของประชากรทั้งหมด และบางตำบล เช่น ต.บางนกแขวก มีสัดส่วนเกิน 40% ของประชากร ซึ่งเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
ผู้สูงอายุในพื้นที่จำนวนมากประสบปัญหาโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โดยข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม (2566) พบว่ามากกว่า 65% ของผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวอย่างน้อย 1 โรค
นอกจากนี้ ยังมีภาวะสุขภาพจิตที่น่าเป็นห่วง เช่น ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และความรู้สึกโดดเดี่ยว จากการสำรวจของกรมสุขภาพจิต (2565) พบว่าผู้สูงอายุในพื้นที่ราว 12% มีคะแนนคัดกรอง ซึมเศร้าในระดับปานกลางถึงรุนแรง แม้จะมีบริการสุขภาพจิตในระดับโรงพยาบาลและ รพ.สต. แต่ยังมีช่องว่างสำคัญ เช่น การขาดกลไกเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม ชุมชนกับบริการทางการแพทย์ การขาดแกนนำ สุขภาพจิตในระดับตำบล รวมถึงการขาดกิจกรรมเชิงป้องกันที่ต่อเนื่องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่
น.ส.หทัยวัลลภ์ ลิปิสุนทร นายกสโมสรไลออนส์สมุทรสงคราม กล่าวว่า สโมสรไลออนส์สมุทรสงคราม ไลออนส์สากลภาค 310D เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ซึ่งสอดรับกับนโยบายไลออนส์สากล ปีบริหาร 2568-2569 ด้าน Mental Health and Well-being สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในชุมชนร่วมกับองค์กรต่างๆ จึงประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเองและสมาชิก พร้อมสร้างระบบคัดกรองและส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ
“โครงการนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มช่องว่าง โดยจะพัฒนาแกนนำชมรมผู้สูงอายุ 60 คน จาก 12 ตำบลทั่ว จ.สมุทรสงคราม ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ‘เพื่อนใจ…วัยเก๋า แกนนำสุขภาพใจดี…ร่างกาย (ก็) มีสุข’ ในวันที่ 8 ตุลาคม ที่โรงเรียนศรัทธาสมุทร”
นายศิริวัฒน์ คันทารส ประธานโครงการ กล่าวว่า จ.สมุทรสงคราม มีผู้สูงอายุเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด และหลายท่านกำลังเผชิญความท้าทายด้านสุขภาพทั้งกายและใจ ปัญหาซึมเศร้า ความเครียด และความโดดเดี่ยวคือสิ่งที่เราไม่ควรมองข้าม โครงการ “เพื่อนใจ…วัยเก๋า แกนนำสุขภาพใจดี ร่ายกาย (ก็) มีสุข” เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสร้างแกนนำเพื่อนช่วยเพื่อนในระดับตำบล เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง สังเกตและติดตามผู้สูงอายุ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเข้าสู่การประเมินและการดูแลที่เหมาะสมต่อไป โดยกำหนดจัดอบรม ในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สุขภาพ…ใจดี ร่ายกาย (ก็) มีสุข” ความสำคัญของอาสาสมัครสุขภาพใจดี, แนวทางการประเมินและคัดกรองสุขภาพจิตผู้สูงอายุ, ท่าเหยียดและฝึกหายใจสำหรับผู้สูงอายุ, ทักษะฟังใจ 3 ขั้น ตั้งใจฟัง ถามใส่ใจ ทวนกลับด้วยหัวใจ รวมถึงการส่งต่อสุขภาพจิตด้วย
“อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวไม่ได้หยุดอยู่แค่ 12 ตำบลนำร่องของ จ.สมุทรสงคราม แต่ตั้งเป้าที่จะเป็นโมเดลต้นแบบที่สามารถขยายผลได้ทั้งจังหวัดและทั่วประเทศ เพื่อสร้างสังคมผู้สูงวัยที่แข็งแรงทั้งกายและอบอุ่นใจ หลังจากการอบรมจะมีการลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรม ‘กิจวัตรสุขใจ 15 นาที’ ของชมรมผู้สูงอายุต่างๆ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน และสรุปบทเรียนในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน โครงการนี้นับเป็นต้นแบบการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผู้สูงวัย โดยใช้พลังของเครือข่ายอาสาสมัครและภาคประชาสังคมเป็นแรงขับเคลื่อน พร้อมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพใจและกายที่ดีอย่างยั่งยืนในสังคมไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ”
นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ อดีตกรรมการอำนวยการไลออนส์สากล ปี 2554-2556 กล่าวว่า ไลออนส์สากลเกิดคู่โลกมาแล้ว 108 ปี เป็นองค์กรที่รวมคนใจดีของทุกชุมชนทั่วโลก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2460 ปัจจุบันมี 50,000 สโมสร สมาชิกอาสาสมัครทำเพื่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน กว่า 1,400,000 คน ครอบคลุมกว่า 200 ประเทศ
“ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว” ดังนั้น ถ้าเราจิตใจดี มีกำลังใจในการต่อสู้ ร่ายกายจะทำได้ทุกอย่าง สุขภาพจิตจึงมีความสำคัญในการขับเคลื่อนร่างกาย โครงการ “เพื่อนใจ…วัยเก๋า แกนนำสุขภาพใจดี ร่ายกาย (ก็) มีสุข” จึงเป็นความหวังในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในชุมชน”