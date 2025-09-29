6เกษตรกรคว้ารางวัลพระราชทาน
‘สุดยอดกาแฟไทย ปี 2568’
ส่งจากยอดดอยผลักดันสู่เวทีโลก
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา “อามินทร์ มะยูโซ๊ะ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวด “สุดยอดกาแฟไทย ปี 2568” ซึ่งกรมวิชาการเกษตร จัดขึ้นที่สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานกาแฟไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยมี “รพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อม “กัมพล ตันสัจจา” ประธานสวนนงนุชพัทยา หัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มเกษตรกรจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับ เกษตรกรที่คว้ารางวัลสำคัญครั้งนี้ไปครอง แบ่งตามประเภท ได้แก่ ประเภทกาแฟอะราบิกา กระบวนการแปรรูปโดย วิธีแห้ง (Dry/Natural Process) “สรพงษ์ จิรนันทนุกุล, ประเภทกาแฟอะราบิกา กระบวนการแปรรูปโดย วิธีกึ่งแห้ง (Semi-Dry/Honey Process) “มาลี จิรนันทนุกุล”, ประเภทกาแฟอะราบิกา กระบวนการแปรรูปโดย วิธีเปียก (Wet/Fully Wash Process) “ตั๋ว จางอรุณ” ประเภทกาแฟโรบัสตา ไม่แยกกระบวนการแปรรูป “จรี มานพ” และสุดท้าย สวนกาแฟอะราบิกา ได้แก่ “บัวชุม จักรแก้ว” และสวนกาแฟโรบัสตา “วรพรรณ สามิโส”
อธิบดีรพีภัทร์กล่าวว่า การประกวดในปีนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งเผยแพร่อัตลักษณ์กาแฟไทย เพิ่มพื้นที่ปลูกกาแฟคุณภาพ ลดปัญหาหมอกควัน PM2.5 และยกระดับศักยภาพเกษตรกรไทยสู่การผลิตที่มีมาตรฐานสากล ตามแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว (BCG Economy) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งยังเป็นเวทีสำคัญที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟ จนสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น และเป็นที่ยอมรับในตลาดกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee) ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกาแฟโรบัสตาที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น
“ปีนี้ เป็นปีที่ 5 ของการจัดงาน มีการประกวดเมล็ดกาแฟและการจัดการสวนกาแฟตามหลักการเกษตรที่ดี (GAP) และเกษตรเชิงฟื้นฟู (Regenerative) มีผู้ส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวด 131 ตัวอย่าง และเกษตรกรเจ้าของสวนกาแฟ 66 สวนจากทั่วประเทศ โดยสวนอะราบิกามาจากภาคเหนือ 27 สวน สวนโรบัสตาจากภาคใต้และพื้นที่อื่นรวม 39 สวน ผลการประมูลกาแฟผู้ชนะเลิศสร้างสถิติใหม่ โดย กาแฟโรบัสตา มีราคาสูงสุดถึง กิโลกรัมละ 8,200 บาท รวมมูลค่ากว่า 1.44 ล้านบาท
นอกจากนี้ ภาครัฐยังสนับสนุนการขยายพื้นที่ปลูกกาแฟคุณภาพในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ใหม่ เช่น พันธุ์ กวก. เกอิชา เพื่อเพิ่มมูลค่าในตลาดกาแฟพิเศษ พร้อมผลักดันการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนตามแนวทาง 3R Model ลดปัญหาการเผา และสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร
ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน “กาแฟไทยจะสามารถยกระดับสู่ความเป็นเลิศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”