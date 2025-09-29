รู้แล้ววัดไหน คลิปว่อน พระผู้ใหญ่กระทืบเณร อ้างแค่หยอก แฉมีถูกสายไฟฟาด เจ็บแต่ทนเพราะอยากเรียน

คลิปว่อนเน็ตพระผู้ใหญ่ใช้เท้ากระทืบเณรน้อยพร้อมเตะซ้ำ พบเป็น ‘รองเจ้าอาวาส’ วัดใหญ่ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เณร 13 ปีเผยโดนจริง สาเหตุเพราะเจ็บขาไม่ได้ไปทำวัตร ยังไม่หมดเพื่อนโดนสายไฟฟาดนับสิบครั้ง เจ็บแต่ต้องทน เพราะอยากเรียน ขณะรองเจ้าอาวาสวัดแจงยิบ ไม่เคยทำร้ายลูกศิษย์ ที่เห็นแค่หยอก
เมื่อวันที่ 29 กันยายน มีคลิปภาพภายในวัดแห่งหนึ่งเผยแพร่ทางโลกโซเชียล เป็นภาพพระผู้ใหญ่ใช้เท้าถีบเณรน้อยที่นั่งอยู่ด้วยหลายคน แล้วเตะซ้ำ ชาวเน็ตต่างตามหาว่ามาจากวัดไหน
จากการตรวจสอบพบว่าภาพดังกล่าวมาจาก วัดใหญ่ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนเณรด้วยกันเป็นคนแอบถ่าย และพระที่เป็นคนก่อเหตุทำร้ายเณร เป็น “รองเจ้าอาวาสวัด”
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสอบถาม สามเณรบอย (นามสมมุติ) อายุ 13 ปี เณรในคลิปที่โดนทำร้าย เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา ตอนนั้นรองเจ้าอาวาสเรียกเณรมาอบรม หลังจากนั้นรองเจ้าอาวาสได้ใช้เท้าถีบจนตนล้มลง 2 ครั้ง แล้วเตะซ้ำ 1 ครั้ง แล้วถามว่า ”ทำไมไม่ไปทำวัตร” ตนก็แจ้งไปว่าปวดขา ยอมรับว่าเจ็บแต่ตอนนี้หายแล้ว ยังมีเพื่อนอีกหลายคนโดนในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกัน
เณรไก่ (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี เพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันเล่าว่า ตอนนั้นตนนั่งเล่นอยู่ พอหลวงพ่อมาเห็นได้ใช้สายไฟฟาดมาที่กลางหลังมากกว่าสิบครั้ง จนต้องวิ่งหนี ตอนนี้รับไม่ได้แล้ว ที่ผ่านมามีเณรโดนทำร้ายมากกว่า 5 รูป แต่จำเป็นต้องทนเพราะอยากเรียน
ขณะที่ พระครู ก. อายุ 52 ปี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระที่อยู่ในคลิป เล่าว่า ตอนนี้ไม่มีอะไรมาก เป็นการทำโทษจริงแต่ทำในลักษณะเชิงหยอก ไม่คิดว่าเขาจะอะไรขนาดนั้น แค่เป็นการยันให้ลงไปแล้วขย่มเล่น ยืนยันไม่ได้ถีบหรือทำร้ายลูกศิษย์ ส่วนใหญ่เป็นเพราะเณรดื้อ เช่นเดียวกับเณรที่โดนสายไฟตี ก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นการทำโทษเป็นเรื่องปกติเพื่อให้เณรได้รู้ว่าต้องอยู่ในระเบียบ