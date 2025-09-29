คุยหลังหย่าไม่ลงตัว ฝ่ายหญิงขับรถชนศาลพระพรหมโรงพักเสียหาย จยย.พัง 3 อ้างพลาดเหยียบคันเร่ง

นัดเคลียร์หลังหย่าไม่ลง ภรรยาควบฟอร์ดพลาด ชนพระพรหมโรงพักเมืองนครปฐม พังกระจาย
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 29 กันยายน ที่ สภ.เมืองนครปฐม ขณะที่ ร.ต.อ.กัมพล จำปาศรี เข้าเวรพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครปฐม มี น.ส.ศศิธรและนายวีระยุทธ ซึ่งได้จดทะเบียนหย่ากันไปแล้ว ได้เดินทางมา สภ.เมืองนครปฐม พร้อมกัน เพื่อเจรจาตกลงเรื่องลูกสาว อายุ 6 ขวบ ซึ่งอยู่กับฝ่ายหญิง
แต่เมื่อต่างฝ่ายต่างมาพบกันที่ห้องรับแจ้งความแล้ว ฝ่ายหญิงไม่พอใจ ไม่ประสงค์เจรจากับนายวีระยุทธ จึงหุนหันพลันแล่นไปขึ้นรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด สีเทา ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ขับออกไป พุ่งชนศาลพระพรหม ของ สภ.เมืองนครปฐม พักเสียหายทั้งหลัง แล้วไปชนรถจักรยานยนต์ผู้มาติดต่อราชการที่จอดอยู่ข้างศาลพระพรหมได้รับความเสียหาย 3 คัน
จากการสอบถาม พบว่าเหยียบผิด จะเหยียบเบรก แต่พลาดไปเหยียบคันเร่ง บวกกับตกใจ เบื้องต้นรถมีประกันภัย
ด้าน พ.ต.อ.อชิรวัตติ์ ถาวรเจริญวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองนครปฐม กล่าวว่า เป็นเรื่องอุบัติเหตุ ประมาท เบื้องต้น ร้อยเวรได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุ รวบรวมทำบัญชีความเสียหาย มีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ สีน้ำเงิน ทะเบียนนครปฐม 1 คัน รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ สีแดง ทะเบียนนครปฐม 1 คัน ศาลพระพรหมของสภ.เมืองนครปฐม พังเสียหาย 1 หลัง