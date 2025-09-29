เลยอ่วม น้ำป่าไหลทะลัก ดินโคลนถล่ม 2 หมู่บ้าน 18 หลังคาเรือน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่จ.เลย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเวลา 14.00 น. วันนี้ (29 กันยายน) ได้มีฝนตกหนักบริเวณอำเภอด่านซ้าย โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลห้วยอีปุ่ม เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน โดยเฉพาะบ้านป่าสะแข หมู่ที่ 10 และบ้านแก่วตาว หมู่ที่ 11 ถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้าน น้ำป่าไหลแรงเชี่ยวกราก ชาวบ้านต่างผวารีบขึ้นที่สูง ทั้งนี้น้ำป่ายังพาดินโคลนไหลลงมาตามสายน้ำสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ผ่านกลางหมู่บ้าน ใช้เวลาไม่นานประมาณ 1 ชั่วโมงระดับน้ำก็ลดลงอย่างรวดเร็ว
และหลังน้ำลด ทาง อบต.อิปุ่ม เข้าสำรวจเบื้องต้นพบว่า บ้านป่าสะแข หมู่ที่ 10 เกิดความเสียหายประมาณ 8 หลังคาเรือน และบ้านแก่วตาว หมู่ที่ 11 เสียหายประมาณ 10 หลังคาเรือน ทางอบต.อีปุ่ม ได้ขอให้อบต.วังยาว และอบต.โพนสูง นำรถฉีดน้ำ รถไถ และเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน ที่ถูกน้ำป่าและดินโคลนเข้าภายในบ้าน โดยได้บูรณาการร่วม 3 อบต.
นางบุญเรียง สุภาษิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) อิปุ่ม ลงพื้นที่เข้าสำรวจความเสียหาย จากนั้นเปิดเผยว่า จากการสำรวจพบว่า ได้มีฝนตกหนักติดต่อกันต่อเนื่องในพื้นที่บริเวณบ้านถ้ำพระ บ้านป่าสะแข บ้านแก่วตาว ในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. และเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน เวลาประมาณ 15.00 น. ก่อนที่ระดับน้ำลดในเวลาประมาณ 15.30 น.
จากการลงพื้นที่พบดินโคลนไหลมาจำนวนมาก จึงได้ประสานให้อบต.วังยาว และอบต.โพนสูง ที่อยู่ใกล้เคียง นำเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือ ส่วนการเยียวยาทาง อบต.อิปุ่ม จะเข้าสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วต่อไป และยังไม่มีรายงานมีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต