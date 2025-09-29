พล.อ.ไพบูลย์ องคมนตรี ปธ.พิธีน้ำหลวงอาบศพ เจ๊เกียว สุจินดา คนดังแห่อาลัย

พล.อ.ไพบูลย์ องคมนตรี ปธ.พิธีน้ำหลวงอาบศพ เจ๊เกียว คนดังแห่อาลัย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส่งหรีดไว้อาลัย
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 29 กันยายน รถพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพได้เคลื่อนย้ายร่าง “เจ๊เกียว” นางสุจินดา เชิดชัย อายุ 88 ปี เจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทยและเจ้าของอู่เชิดชัยอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอู่ต่อรถบัสใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รวมทั้งภาวะไตวายเรื้อรัง มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา พบลูกหลาน ญาติพี่น้องนำโดย ดร.อัสนี เชิดชัย อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ จ.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย นายสรวุฒิ เชิดชัย อดีตนายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา และ น.ส.กฤตินี เชิดชัย
รวมทั้งผู้ที่รู้จักมักคุ้นได้รอรับร่างพร้อมจัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพตามประเพณี ซึ่งมีกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม ได้ทยอยนำพวงหรีดมาแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีพวงหรีดของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี นายสุวัจน์-พลโทหญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ฯลฯ ร่วมไว้อาลัยด้วย
ต่อมาเวลา 17.00 น. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ จากนั้นมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีต รมช.ศึกษาธิการ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ อดีต ผวจ.นครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ คหบดี นักธุรกิจและผู้ที่รู้จักมักคุ้นเดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมาก โดยกำหนดสวดพระอภิธรรมในเวลา 18.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ตุลาคม จากนั้นจะเก็บศพไว้ก่อนเพื่อรอดำเนินการขอพระราชทานเพลิงต่อไป
นายธงชัย ลืออดุลย์ อดีต ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า คุ้นเคยกับครอบครัวเชิดชัย ตั้งแต่รับราชการในปี พ.ศ.2522 เจ๊เกียวถือเป็นบุคคลต้นแบบของคนโคราชหรือประเทศ ในเรื่องการครองตน ประกอบอาชีพ เริ่มจากกิจการเล็กๆ ใหญ่โตเป็นธุรกิจหมื่นล้านบาท นอกจากนี้ได้สะท้อนปัญหาทางการเมืองให้โคราชและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรถโดยสาร ที่พบปัญหาอุปสรรคปัญหาการเดินรถ ค่าเชื้อเพลิงไม่สอดคล้องกับต้นทุนค่าโดยสาร เราจะเห็นเจ๊เกียวออกสื่อมาแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผลทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ครอบครัวเชิดชัยประกอบธุรกิจมีผลต่อจีดีพีโคราชและประเทศไทย
นอกจากนี้ยังมีทายาทเป็นนักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น โดยห้วงสุดท้ายในชีวิตราชการในตำแหน่ง ผวจ.นครราชสีมา ได้ไปอู่เชิดชัย เพื่อเปิดรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะกับเจ๊เกียว ที่ดูแลสังคมทั้งงานกาชาด งานการกุศล โดยสนับสนุนทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ตกทุกข์ได้ยากและผู้ประสบภัย โดยก่อนจะจากพวกเราได้มอบสิ่งของและเงินให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแนวชายแดนอีกด้วย แสดงถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเชิดชัยด้วย
