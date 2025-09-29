ช่วยระทึก! พนักงานคาร์แคร์ ขับรถขึ้นแท่นล้าง พลาดไถลตก พุ่งชนเพื่อนอัดกำแพงสาหัส

พนักงานคาร์แคร์ ขับรถขึ้นแท่นล้าง พลาดไถลตกแท่น พุ่งชนเพื่อนอัดกำแพงอาการสาหัส คนขับเศร้า บอกไม่ได้ตั้งใจ ตร.เตรียมสอบสวนหาสาเหตุ
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 กันยายน ร.ต.อ.ณัฐพงศ์ ใจกว้าง รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.บ้านบึง รับแจ้งมีอุบัติเหตุ ในคาร์แคร์แห่งหนึ่ง พื้นที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุพบ นายซูทูเอา อายุ 36 ปี ชาวพม่า บาดเจ็บสาหัส เนื่องจากถูกรถกระบะสี่ประตู สีบรอนซ์ ทะเบียน กรุงเทพมหานคร ชน ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด
กู้ภัย ศีลธรรม สมาคมบ้านบึง นำร่างส่งโรงพยาบาลบ้านบึง เบื้องต้นพบว่าบาดเจ็บที่ขา โดย นายซอ อายุ 33 ปี คนขับ อยู่ในอาการเสียใจ โดยพูดจับใจความได้ว่า ไม่ได้ตั้งใจให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
สอบถาม เจ้าของรถกระบะ เล่าว่า นำรถมาล้างที่คาร์แคร์แห่งนี้เป็นประจำ แต่ในวันนี้ พบว่า คนที่ขับรถขึ้นไปบนแท่นไม่ใช่คนเดิมน่าจะไม่ชิน ทำให้เร่งพุ่งชนกับพนักงานล้างรถด้วยกัน ที่กำลังให้สัญญาณ กระเด็นไปชนกับกำแพง ส่วนรถกระบะตกลงไปด้านล่าง จนประชาชนและกู้ภัยต้องช่วยกันนำขึ้นมาบนแท่น
ด้านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะสอบสวนผู้เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเพื่อนพนักงานด้วยกัน เพื่อรับทราบ ว่าเกิดจากความประมาทหรือไม่ ก่อนที่จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป