เดือด! ขาใหญ่เมืองคอน ยิง ‘ผจก.หนุ่ม’ เจ็บ ฉุนเจอเบรกหิ้วเด็กต่ำ 18 เข้าผับ นทท.หนีตายวุ่น

เมืองคอนเดือด! กราดยิงสนั่นกลางดึกหน้าผับดัง ผู้จัดการโดนกระสุนบาดเจ็บ-มือปืนเฮียตั้มยังลอยนวล
เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ต.อ.กิตติชัย ไกรนรา ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 02.30 น.รับแจ้งเหตุยิงกันหน้าสถานบันเทิง ริมถนนพัฒนาการคูขวาง เขตเทศบาลนคร จึงนำกำลังฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นลานจอดรถหน้าผับ พบนักเที่ยวจำนวนมากแตกตื่นวิ่งหนีเอาชีวิตรอด เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ถูกนำส่ง รพ.มหาราชไปก่อนหน้า ทราบชื่อ นายมนต์ชัย อายุ 47 ปี ผู้จัดการผับ ถูกกระสุนปืนขนาด 9 มม.เฉี่ยวหัวเข่าซ้าย อาการปลอดภัยแล้ว โดยตำรวจตรวจสอบพบปลอกกระสุน 9 มม. 2 ปลอก และเศษหัวกระสุนอีกหลายชิ้น รวมทั้งรถยนต์ 2 คันถูกกระสุนเจาะเสียหาย
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ หลังผับปิด นายมนต์ชัย มีปากเสียงกับ ชายฉายา “เฮียตั้ม” นักเที่ยวขาใหญ่ เนื่องจากเฮียตั้มต้องการนำเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าใช้บริการ แต่ผู้จัดการปฏิเสธอย่างเด็ดขาด อ้างว่าผิดกฎหมาย ทำให้คู่กรณีไม่พอใจอย่างรุนแรง จนเกิดการโต้เถียง ก่อนที่ “เฮียตั้ม” จะชักปืนออกมากราดยิงไม่ต่ำกว่า 15–20 นัดเสียงดังสนั่น สร้างความโกลาหลไปทั่วบริเวณ
หลังก่อเหตุ เฮียตั้มพร้อมพวก ขับรถกระบะ 2–3 คันหนีออกจากที่เกิดเหตุทันที โดยมีพยานชาวบ้านยืนยันว่าได้ยินเสียงปืนสองชุดติดกัน รวมเกือบ 20 นัด
อย่างไรก็ตาม ผู้บาดเจ็บกลับไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำ และหลบหนีออกจากโรงพยาบาลไปโดยไม่ทราบสาเหตุ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามหาตัวเพื่อมาสอบปากคำเพิ่มเติม
พ.ต.อ.กิตติชัย ไกรนรา ผกก.สภ.เมือง เผยว่า ตำรวจมีข้อมูลพอสมควรเกี่ยวกับตัวผู้ก่อเหตุ คาดว่าเป็นบุคคลเดียวกับที่ชาวบ้านเรียกว่า “เฮียตั้ม” ซึ่งเป็นลูกค้าประจำ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้มากนัก เนื่องจากผู้บาดเจ็บหายตัวไปยังไม่มาให้ปากคำ ขณะเดียวกันได้สั่งกำชับให้เพิ่มมาตรการตรวจเข้มเรื่องการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะ และเข้มงวดการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าใช้บริการในสถานบันเทิง
ตำรวจยืนยันจะเร่งคลี่คลายคดีนี้อย่างเด็ดขาดและตรงไปตรงมา เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ซ้ำเติมภาพลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชในสายตาสาธารณชน