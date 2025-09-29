ผู้ว่าฯสระแก้ว ร่อนแถลงโต้ ‘บันเตียเมียนเจย’ ประท้วง จี้เลิกยั่วยุ ไม่อพยพก็ไม่ต้องคุยกันอีก

ผวจ.สระแก้ว ออกแฉลงการโต้ ผวจ.บันเตียเมียนเจย หลังประท้วงไทย ขับไล่ ชาว เขมรออกนอกพื้นที่ อธิปไตยของไทย
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 29 กันยายน ว่า นายปริญญา โพธิสัตย์ ผวจ.สระแก้ว ได้ออกแถลงการณ์ โต้ตอบ นายอุม เรียเตร็ย ผวจ.บัยเตียเมียนเจย หลังจากได้รับหนังสือ ประท้วง 2 ฉบับ คือ
ฉบับแรก เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2568 ประท้วงกรณีกองกำลังทหารฝ่ายไทยได้นำเครื่องจักร รถบรรทุกดิน ทำการถมดิน ปรับเกลี่ยดิน ขยายเส้นทาง และวางเสาไฟฟ้า รวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ ตรงข้ามบ้านโจกเจย และบ้านไปรจัน
ฉบับสอง เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2568 ประท้วงกรณีจังหวัดสระแก้วประกาศใช้กฎหมายภายในประเทศไทยกับประชาชนชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่บ้านโจกเจย และบ้านไปรจัน
โดย กล่าวหาว่า จังหวัดสระแก้วไม่มีอำนาจกำหนดเขตแดน และบังคับใช้กฎหมายภายในของไทยกับชาวกัมพูชา ที่อาศัยและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ของกัมพูชา และยังเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารจังหวัดสระแก้วยุติการ
กระทำดังกล่าวทันที
จังหวัดสระแก้ว จึงได้พิจารณาข้อประท้วงของจังหวัดบันเตียเมียเจย และได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบ และดำเนินการดังนี้
1.การประท้วงเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภัยนั้น เป็นการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของราชอาณาจักรไทย ถือเป็นการประท้วงที่บิดเบือนความเป็นจริง
2.จังหวัดบันเตียเมียนเจย ควรเร่งจัดทำแผนอพยประชาชนของตัวเอง ที่รุกล้ำพื้นที่ของราชอาณาจักรไทยและอยู่นอกพื้นที่อ้างสิทธิ์ ตามที่จังหวัดสระแก้วเสนอโดยเร่งด่วน และให้พร้อมส่งแผนอพยพดังกล่าวให้จังหวัดสระแก้วภายในวันที่ 10 ต.ค. 2568 รวมทั้งต้องดำเนินการย้ายประชาชน กัมพูชาที่รุกล้ำพื้นที่ของราชอาณาจักรไทยและอยู่นอกพื้นที่อ้างสิทธิ์กลับกัมพูชา ตามแผนอพยพที่ทำไว้ จะเหมาะสมกว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี และเป็นไปตามหลักการสากล ซึ่งเหมาะสมกว่าการประท้วงอย่างบิดเบือนความเป็นจริงและการกล่าวอ้างที่น่าละอายดังกล่าว
3.จังหวัดบันเตียเมียนเจย ต้องหยุดการยั่วยุและการก่อสร้างในพื้นที่นอกสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการด้วยตนเอง หรือจ้างประชาชนชาวกัมพูชาดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งกระบวนการทางกฎหมายในชั้นศาลอาจมีคำพิพากษาให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
4.หากจังหวัดบันเตียเมียนเจยไม่ดำเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 จังหวัดสระแก้วจะไม่รับฟังการประท้วงใด ๆ และจะไม่พิจารณาข้อเสนอใด ๆ ของจังหวัดบันเตียเมียนเจย นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป