สาวเมาหนัก ขับเก๋ง BMW ย้อนศรกว่า 5 กม. ชนประสานงารถกระบะ ที่เกิดเหตุรถเสียหาย 10 คัน

สาวเมาหนัก ขับเก๋ง BMW ย้อนศรกว่า 5 กม. ถนนราชพฤกษ์ ชนประสานงารถกระบะ ที่เกิดเหตุรถเสียหาย 10 คัน เจ้าตัวยอมรับดื่มมานิดหน่อย ง่วง แต่ยอมมอบตัว จับวัดแอลกอฮอล์พุ่ง 205
เมื่อวันที่ 30 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี พร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินทางเข้าตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งมีรถเก๋ง BMW ขับย้อนศร ทำให้รถอื่นเบรกหลบก่อนจะไปชนรถกระบะเสียหายรวม 10 คัน เหตุเกิดบนถนนราชพฤกษ์ขาออก หน้าห้างสัมมากรเพลส ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ที่เกิดเหตุอยู่บนถนนราชพฤกษ์ขาออก ช่องทางหลักเลนขวาสุด พบรถเก๋ง รถกระบะ รวม 5 คัน โดย 2 ใน 5 คัน เป็นรถเก๋งยี่ห้อ Porsche 911 Carrera ทะเบียนกรุงเทพมหานคร และ porsche cayenne s ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ลักษณะชนท้ายต่อกัน
ห่างออกไปกว่า 1 กิโลเมตร บนสะพานข้ามคลองบางบัวทอง พบรถเก๋งยี่ห้อ BMW 320d สีขาว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร สภาพหน้ารถพังเสียหายยับเยินจอดอยู่ในลักษณะย้อนศร พุ่งชนประสานงานกับรถยนต์กระบะคอก ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ที่บรรทุกมะพร้าวมาเต็มคัน ทำให้นายชัยรัตน์ อายุ 38 ปี ที่มากับรถได้บาดเจ็บ และยังมีรถเก๋งยี่ห้อ มิตซูบิชิ สีดำ ได้รับความเสียหายด้วย
นอกจากนี้ ยังมีรถเก๋งและรถแท็กซี่เฉี่ยวชนกัน เพราะหลบรถเก๋ง BMW ที่ขับย้อนศร ซึ่งในเหตุการณ์นี้มีรถเสียหายรวม 10 คัน
ขณะที่กล้องหน้ารถของ น.ส.อรัญญา ซึ่งเป็น 1 ในผู้เสียหาย สามารถบันทึกภาพไว้ได้ขณะรถเบรกและถูกชนท้ายกล้องบันทึกภาพเก๋ง BMW สีขาว รถต้นเหตุขับขี่ย้อนศรเลนกลางและขับผ่านไป
น.ส.อรัญญากล่าวว่า ก่อนหน้ามีรถ 1 คันเบรกก่อน ตนจึงได้เบรกตาม เป็นสาเหตุให้รถคันที่ขับตามมาชนท้ายต่อเนื่องกันรวม 5 คัน โดยสาเหตุเกิดจากมีรถเก๋ง BMW สีขาว ขับย้อนศรมา หลังจากนั้นรถเก๋ง BMW คันดังกล่าวก็ขับย้อนศรต่อไป จนมาทราบภายหลังว่าไปพุ่งชนรถกระบะที่กลางสะพานได้รับความเสียหาย
ด้านคนขับรถเก๋ง BMW ต้นเหตุคือ น.ส.ปภัสรินทร์ อายุ 37 ปี ให้การวกวนไปมา เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าขับมาจากไหน และรู้หรือไม่ว่าได้เฉี่ยวชนกับรถคันอื่น น.ส.ปภัสรินทร์ตอบว่ารู้ แต่แค่ขำๆ พูดจาในลักษณะคล้ายเมาสุรา โดยรับว่าดื่มมานิดหน่อย ยอมมอบตัวแล้ว แต่ตอนนี้ง่วง ขอกลับไปนอนก่อน
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวไปที่โรงพัก เพื่อทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์โดย พบว่าสูงถึง 205 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนด แต่เจ้าตัวมีอาการเจ็บหน้าอกจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เพื่อตรวจร่างกาย
แจ้งข้อหาขับขี่รถในขณะเมาสุรา เป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ในส่วนของความเสียหายรถแต่ละคันซึ่งทุกคันมีประกันภัย เจ้าหน้าที่ประกันภัยจึงเป็นผู้ดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยมีรถเก๋ง BMW เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการเฉี่ยวชน หลังขับขี่ย้อนศรบนถนนราชพฤกษ์มาไกลกว่า 5 กิโลเมตร
