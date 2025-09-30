เมียนมาเสริมกำลังทหาร หลังพ่ายฝ่ายต้าน เผยสู้รบในห้วงสัปดาห์ ทหารดับเกือบ 100

เมียนมาเสริมกำลังทหารอีก หลังพ่ายต่อต้าน เสียงปืนสงบไป 4 วัน รวมสู้รบ 5 วัน ทหารเมียนมาตายเจ็บนับ 100 นาย ผู้หนีภัยเมียนมายังมากขึ้น
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายต่อต้านที่ประกอบไปด้วยกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง หรือเคเอ็นยู และฝ่ายกองกำลังปกป้องประชาชน (พีดีเอฟ) บริเวณค่ายเลเก่ก่อ จ.เมียวดี ตรงข้ามรอยต่อ ต.แม่กุ ต.แม่ตาว และ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ว่าทหารเมียนมาได้เสริมกำลังทหาร 80 นาย ทั้งนี้ เพื่อปรับกำลังพลใหม่ หลังจากฝ่ายทหารเมียนมาได้ถอนกำลังออกจากบริเวณด้านหน้าแนวปะทะฐานเลเกก่อมาเป็นเวลา 4 วันแล้ว เพราะไม่สามารถสู้กับฝ่ายกะเหรี่ยงได้ จึงถอนกำลังออกไปจากพื้นที่ปะทะ
ล่าสุดมีรายงานจากฝ่ายกะเหรี่ยงแจ้งว่า การสู้รบในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทหารเมียนมาเสียชีวิต 80 ราย ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก และไม่สามารถนำศพกลับไปได้
ข่าวแจ้งว่า ระหว่างการสู้รบจนถึงขณะนี้มีราษฎรกะเหรี่ยงสัญชาติพม่า 8 หมู่บ้าน กว่า 3,000 คน ไปปลูกกระท่อมอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเมย ตรงข้ามบ้านแม่โกนเกน บ้านห้วยมหาวงศ์ ต.มหาวัน อ.แม่สอด และขณะนี้กำลังได้รับความเดือดร้อนจากกระท่อมที่มีฝนรั่ว เพราะมีฝนตกลงมาตลอด รวมทั้งเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร จึงอยากขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ด้วย