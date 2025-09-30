สลด! วงจรปิด จับภาพนาทีแก๊งเมียนมา รุมแทง เพื่อนร่วมชาติ ดับ 2 เจ็บ 1
ความคืบหน้า กรณีชาวเมียนมายกพวกตีกัน จนเป็นเหตุให้มี ผู้เสียชีวิต 2 ราย และ บาดเจ็บ 1 ราย นั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 08.00 น. พนักงานสอบสวน ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน 2 ชลบุรี พร้อมแพทย์เวร โรงพยาบาล พัทยาปัทมคุณ ได้ร่วมกันชันสูตรพลิกศพในเบื้องต้น โดยจากการตรวจสอบ สภาพศพทั้ง 2 รายแรก ทราบชื่อต่อมาคือ 1.นายคี ชา นอ อายุ 27 ปี ชาวเมียนมา เชื้อสายเนปาล สภาพศพถูกอาวุธมีดแทงเข้าที่กลางลิ้นปี่ 1 แผล ( กลางหน้าอก ) คมมีดตัดขั้วหัวใจเสียชีวิตคาที่ ตรวจสอบสภาพศพรายที่ 2 ทราบชื่อ นายเปรม ซี อายุ 22 ปี ชาวเมียนมาเชื้อสายเนปาล ถูกอาวุธมีแทงเข้าที่บริเวณกลางแผ่นหลัง 1 แผน ไหล่ด้านหลังฝั่งซ้าย 1 แผล และ ใต้ชายโครงหลังด้านซ้าย 1 แผล โดยสภาพศพทั้ง 2 คนนอนอยู่บนทางเดินเท้าฟุตบาธ ห่างกันประมาณ 6 เมตร
นอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังพบอาวุธมีดปอกผลไม้ ยาวประมาณ 20 ซม. และเป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ จำนวน 2 เล่ม โดยอาวุธมีดเล่มแรก ตกห่างจากรายแรก ประมาณ 1 เมตร และ เล่มที่ 2 ตกอยู่บริเวณ หน้าบริษัทนำเที่ยว โดยอาวุธมีดถูกแทงจนหักออกจากด้าม ตกอยู่ที่กระถางต้นไม้ ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ขณะเดียวกันมีชาวบ้านสามารถบันทึกคลิปเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่าง กลุ่มผู้ก่อเหตุกับกลุ่มผู้เสียชีวิต โดยคาดว่าทั้งสองฝ่ายเป็นชาวพม่า เชื้อสาย เนปาล ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการไล่ตีกันมาตั้งแต่สะพานต่างระดับ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย โดยฝ่ายผู้ก่อเหตุน่าจะมีประมาณ 7-8 คน ส่วนฝ่ายผู้ตายและคนเจ็บมากัน 3 คน ซึ่งฝ่ายผู้ก่อเหตุ มีการใช้อาวุธมีด อิฐบล็อกตัวหนอนทุบตี และ รุมทำร้าย อย่างโหดเหี้ยม จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้งหมด 3 ราย
ทางด้าน ตำรวจชุดสืบสวน สามารถคุมตัวผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุ เป็นชาวพม่า ได้จำนวน 4 คน และอยู่ในระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง ส่วนปม คาดว่ามาจาก ฝ่ายผู้ก่อเหตุกับฝ่ายผู้ตาย มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันก่อนหน้านี้เมื่อช่วงตี 3 ที่ผ่านมา ในงานเลี้ยงเชื่อมความสัมพันธมิตร ไทย-เนปาล และ งานเจิมติกะ ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ 700 เมตร ซึ่งขณะที่มีการปะทะคารมกันมีพลเมืองที่สามารถถ่ายคลิปไว้ได้บางส่วน ก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายจนเกิดเหตุการณ์วิ่งไล่แทงกันมาตามท้องถนน จนเกิดเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ขณะที่ชาวเมียนมร์ ที่ไปร่วมงานดังกล่าวภายในโรงแรม ให้ข้อมูลว่า กลุ่มผู้ตาย เป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารอินเดียแห่งหนึ่งย่านพัทยาใต้ และถูกว่าจ้างให้เปลี่ยนเป็นพนักงานเสิร์ฟในงานเลี้ยงเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-เนปาล ก่อนจะไปมีปัญหาเขม่นกับชาวเมียนมา ซึ่งเคยมีปัญหากันก่อนหน้านี้ ซึ่งจากแนวทางการสอบถามทราบเพียงว่า เป็นเรื่องของการไม่พอใจในการเล่นฟุตบอล แล้วเกิดการกระทบกระทั่งกัน จนเกิดการผิดใจกันมาโดยตลอด