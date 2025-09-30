จ.เลย เจอฤทธิ์พายุบัวลอย ฝนตกตลอดคืน น้ำป่าไหลหลาก-ท่วมหลายจุด ถนนใน อ.เมือง พังถล่ม

เลยอ่วมหนัก ฤทธิ์พายุบัวลอย หลายพื้นที่น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง พัดถนนขาด
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พื้นที่ จ.เลย เกิดฝนตกหนักตลอดคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำบนภูเขาไหลลงสู่ลำห้วย คลอง และแหล่งต้นน้ำลำธาร รวมถึงแม่น้ำสายหลักและสาขาต่างๆ ทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขัง บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมในหลายอำเภอ รวมทั้งพื้นที่ทางเกษตร ถนนหลายสาย รถไม่สามารถผ่านได้ และถนนบางเส้นถูกน้ำป่าพัดขาด ไม่สามารถสัญจรไปมาได้
โดยเฉพาะ อ.วังสะพุง นายยศวัฒน์ พัชระศักดิ์สกุล นายอำเภอวังสะพุง ออกตรวจพื้นที่พบว่า น้ำท่วมขังถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมา เส้น ต.หนองงิ้ว ไป ต.หนองเขาหลวง วังสะพุง-ภูเรือ มีพื้นที่น้ำท่วมขังถนนจำนวน 5 จุด ตั้งแต่บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านเล้า บ้านตากแดด บ้านหนองงิ้ว ต.หนองงิ้ว รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
ส่วน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง น้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมโรงเรียนนาซำแซง รวมทั้งบ้านเรือนของประชาชนใน 3 หมู่บ้าน เบื้องต้นพบความเสียหายบ้านยางเดี่ยว หมู่ 10 จำนวน 3 หลังคาเรือน บ้านนาหลวง หมู่ 9 จำนวน 5 หลังคาเรือน และบ้านแก่งหิน หมู่ 4 จำนวน 1 หลังคาเรือน รวม 9 หลังคาเรือน โดยทางอำเภอได้เร่งเข้าสำรวจความเสียหายบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป
ส่วน อ.ภูเรือ นายสายสิทธิ์ ขุนศรี นายอำเภอภูเรือ พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอภูเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา สมาชิก อส.อ.ภูเรือที่ 10 และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ท่าศาลา ร่วมกันลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก และสำรวจความเสียหายเบื้องต้น ในท้องที่บ้านแก่งม่วง หมู่ 2 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย พร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนพื้นที่โซนล่างของ อ.ภูเรือ และหมู่บ้านอื่นๆ ที่อยู่ติดริมน้ำให้เฝ้าระวังมวลน้ำ ระมัดระวังอันตราย ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ส่วนด้าน อ.เมืองเลย ต.ชัยพฤกษ์ น้ำป่าได้พัดถนนสายระหว่างบ้านก้างปลา-นาบอน หมู่ 4 ถูกกระแสน้ำเซาะขาด เป็นหลุมลึก กว้างประมาณ 5 เมตร ไม่สามารถใช้การได้ ทาง อบต.ชัยพฤกษ์จึงแจ้งเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงให้ทางไปใช้เส้นทางอื่นแทน และติดป้ายแจ้งเตือนห้ามผ่าน