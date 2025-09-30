อุตรดิตถ์น้ำท่วมหนัก ‘น้ำปาด-ทองแสนขัน’ โดนฤทธิ์พายุบัวลอย ชาวบ้านไม่ทันตั้งตัว ติดอยู่ในบ้าน

อุตรดิตถ์ ‘น้ำปาด-ทองแสนขัน’ เจอฤทธิ์พายุบัวลอยเล่นงานอ่วม
เมื่อเวลา 07.04 น. วันที่ 30 กันยายน ที่บ้านห้วยแมง หมู่ 3 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ บ้านเรือนที่อยู่ใต้อ่างเก็บน้ำคลองตรอน หรืออ่างห้วยแมง เกิดน้ำท่วมหนัก เป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตลอดทั้งคืน ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองตรอนเกิดน้ำล้นสปิลเวย์ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ซึ่งหลายครอบครัวไม่ทันระวังหรือเตรียมพร้อมล่วงหน้า เนื่องจากตั้งแต่สร้างอ่างเก็บน้ำคลองตรอนแล้วเสร็จ หรือหลังจากปี พ.ศ.2541 ก็ไม่เคยเกิดน้ำท่วมอีกเลย
ส่งผลให้บ้านเรือนที่อยู่ติดกับคลองห้วยแมงบางหลังน้ำท่วมถึงชั้น 2 รถยนต์ รถจักรยานยนต์จำนวนมาก รวมทั้งเครื่องมือการเกษตรถูกน้ำท่วม ประชาชนที่ไม่ทันตั้งตัวก็ติดอยู่ในบ้าน เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วยงานเร่งเข้าพื้นที่ใหเการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ขณะเดียวกัน เส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่าง อ.น้ำปาด กับ อ.ทองแสนขัน บริเวณบ้านปางเกลือ หมู่ 4 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด ก็มีน้ำป่าท่วมผิวการจราจร ทำให้การสัญจรถูกตัดขาด
นายลำแพน เอี่ยมดี นายกเทศมนตรีตำบลทองแสนขัน อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่กู้ภัยทองแสนขัน เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทองแสนขัน หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 12 หลังปริมาณน้ำจากคลองน้ำมืด บ้านวังตะเคียน หมู่ 8 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน ที่เกิดจากน้ำป่าสะสมจำนวนมาก ไหลมาสมทบกับปริมาณน้ำในคลองตรอนที่ไหลผ่านเขตเทศบาลทองแสนขัน
อีกทั้งคลองตรอนจุดนี้ค่อนข้างแคบและตื้นเขิน น้ำจึงล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ซึ่งครั้งนี้น้ำท่วมหนักกว่าเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา บางจุดระดับน้ำท่วมสูง 1.5-2 เมตร
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมก็ภัยวัดหมอนไม้ อปพร.เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ก็ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชน ด้วยการใช้เรือท้องแบน รถยนต์ยกสูงเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่บ้านเรือน เพื่อนำออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยและมีอาหารให้รับประทานแล้ว