สังขะอ่วม เจอฤทธิ์พายุบัวลอย น้ำท่วมเขตเศรษฐกิจ นายอำเภอจ่อเสนอจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบภัย
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลพวงจากฤทธิ์ของพายุบัวลอย ทำให้มวลน้ำไหลจากเทือกเขาพนมดงรัก และจากพื้นที่ตำบลตาตุม ตำบลเทพรักษา และตำบลบ้านจารย์ อ.สังขะ ไหลหลากมารวมกันในพื้นที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ทำให้อำเภอสังขะ เกิดน้ำท่วมเป็นครั้งที่ 2 ของรอบปีนี้
ซึ้งรอบนี้ น้ำท่วมหนักกว่าครั้งที่แล้ว จากฤทธิ์ของพายุ”รากาซา”ที่พึ่งผ่านพ้นมาเพียงไม่กี่วัน ทำให้มีปริมาณน้ำท่วมสูง 80-100 ซ.ม. ตั้งแต่บริเวณ หน้าร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างรวมชัยสังขะ ไปจนถึงบริเวณสี่แยกไฟแดง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ท่วมเป็นระยะทางยาวกว่า 800 เมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ส่งผลให้โรงเรียน ปั๊มน้ำมัน และร้านค้าต่างที่อยู่ 2 ข้างทางจมอยู่ในกระแสน้ำ
นอกจากนี้น้ำยังท่วมถนนหลวงหมายเลข 24 สายโชคชัย-เดชอุดม บริเวณปั๊มน้ำมันพีทีจุดเดิม เป็นระยะทางยาวกว่า 500 เมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เช่นกัน
ด้าน จนท.ตำรวจ สภ.สังขะ ได้จัด จนท.ตำรวจจราจร เข้าไปดูแลเรื่องเรื่องการเจรจาและปิดเส้นทางจราจรในบางจุด พร้อมกับจัดเส้นทางเลี่ยง ให้กับรถเล็กและรถ จยย.เบี่ยงจากถนนหลวงหมายเลข 24 โชคชัย-เดชอุดม เข้าไปยัง บ.สังขะ ผ่าน เขตเทศบาลสังขะ ออกไปยังพื้นที่ บ.ไทยสมบูรณ์ เพื่อทะลุกลับคืนไปยังถนนหลวงหมายเลข 24 เป็นระยะทางอ้อม ประมาณ 4-5 ก.ม.แทน
และมวลน้ำ ยังได้ทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านญาดาวิลเลจ กว่า 80 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่ต้อง ตัดไฟอีกครั้ง หลังจากท่วมมาก่อนหน้านี้แล้ว
ขณะที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย และนายบุญเลี้ยง เรียมทอง นายอำเภอสังขะ ได้นำรถกู้ภัยและเรือยนต์ จำนวน 3 ลำ มาช่วยลำเลียงชาวบ้านที่ประสบภัย และ แจกอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพี่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อน
ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหายในหลายพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมแล้ว ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร และนาข้าว โดยมวลน้ำหลากจะค่อยๆไหลจากพื้นที่ อ.สังขะ ไปยัง พื้นที่ อ.ศรีณรงค์ และ อ.ศีขรภูมิ ลงสู่ลำห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษต่อไป หากฝนไม่ตกลงมาอีก ปริมาณน้ำจะค่อยลดระดับลงเรื่อยๆ ใน 2-3 วันนี้ ระดับน้ำจะลดลงจนปกติ
นายบุญเลี้ยง เรียมทอง นายอำเภอสังขะ กล่าวว่า ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา อ.สังขะ ได้รับผลกระทบจากพายุบัวลอย เกือบทั้ง 12 ตำบล โดยเฉพาะโซนทิศใต้ ติดชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งมี ต.ดม,ต.เทพรักษา และ ต.ตาตุม ซึ่งเป็นต้นน้ำ ไหลทะลักมาในพื้นที่ตำบลโซนใน รวมทั้งถนนเส้น 24 และเขตเทศบาลสังขะด้วย เบื้องต้นเราได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อพึ่งพายามยาก ของสภากาชาดไทย เตรียมเรือมาช่วยเหลือ และ หน่วย นพค.54 ที่นำรถยกสูงและเรือมาประจำที่ ต.ตาตุม และรถของ ปภ.สุรินทร์ รถยกสุงมาสแตนด์บายที่อำเภอสังขะ เพื่อใช้อพยพต่างๆหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ตั้งแต่เมื่อคืนและทั้งวันนี้น้ำได้เคลื่อนเข้ามาท่วมเขตเทศบาลสังขะ ซึ่งมีมาตรการเฉพาะหน้าหลายเรื่อง ทั้งป้ายแจ้งเตือนน้ำท่วม เรื่องระบบไฟฟ้าที่จำเป็นต้องตัดจุดไหนให้ตัดได้เลย ส่วนตำบลโซนในไม่ว่าจะเป็น ต.ทับทัน ต.ขอนแตก น้ำเคลื่อนไปแล้ว ให้ประชาชนเตรียมยกของขึ้นที่สูง และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ต่อไปก็สำรวจความเสียหาย ทางอำเภอได้เสนอจังหวัดเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ต่อไป
นายชาญชัย ศุภวีระกุล ผู้จัดการทีมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยากสภากาชาดไทย กล่าวว่า เราได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านญาดาวิลเลจ ที่มี 80 หลังคาเรือน บ้านเรือนถูกตัดไฟ มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากฯจึงได้นำอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน มามอบให้ผู้ประสบภัย เราเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืน ชาวบ้านเริ่มเก็บของ และเราได้ช่วยชาวบ้านบางหลังอุดกระสอบทราย ด้วยปริมาณน้ำรอบนี้สูงกว่าทุกครั้ง และโชคดีที่ฝนหยุดตก แต่ก็ยังมีน้ำจากเทือกเขาพนมดงรักไหลเข้ามาอยู่จำนวนมาก ซึ่งพื้นที่ต่อไปที่น้ำจะไหลลงไปทางห้วยทับทัน