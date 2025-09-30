พังงาฝนถล่ม เรือประมงพื้นบ้านนับ 100 ลำจอดหลบลมแรง คลื่นสูง 3 เมตร
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พังงา เกิดฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลมีกำลังแรง บริเวณท่าเรือบ้านบ้านทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ชาวประมงพื้นบ้านได้นำเรือเข้ามาจอดหลบคลื่นลมแรง พร้อมเก็บอุปกรณ์เครื่องมือที่อยู่บนเรือ อวน แห ทุ่นวางอวน ออกไปไว้ในที่ปลอดภัย เนื่องจากช่วงนี้สภาพคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังรุนแรงสูงความสูงของคลื่นสูงกว่า 2 เมตร ทำให้เรือประมงพื้นบ้าน ใน 3 อำเภอ อ.ตะกั่วป่า อ.ท้ายเหมือง และ อ.คุระบุรี กว่า 100 ลำ ต่างนำเรือกลับเข้าฝั่งไม่กล้าออกจับปลาพร้อมนำอุปกรณ์เครื่องมือจับปลาขึ้นมาเก็บไว้ที่ท่าเรือบ้านทับละมุ
ขณะที่ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือน หย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุ “บัวลอย” ปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมขัง
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง