ด่วน! รถทัวร์นร.สุราษฎร์ ชนเก๋ง เสียหลักตกข้างทาง เจ็บ 7 เร่งนำส่งรพ.
เมื่อเวลา 15.37 น. วันที่ 30 กันยายน รับแจ้งจาก กู้ภัยกาญจนดิษฐ์ มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฏร์ธานี เกิดเหตุรถทัวร์ รร.บ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ชนกับรถเก๋ง MG สีบรอนซ์เทา ทะเบียนสุราษฎร์ธานี ที่ยูเทิร์นห้วยโศก ถ.เซาธ์เทิร์น ม.3 ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ส่งผลให้รถทัวร์เสียหลักตกข้างทาง ข้าวของกระจาย เบื้องต้นพบมีผู้บาดเจ็บ 7 ราย จนท.รีบนำส่งโรงพยาบาล
ทั้งนี้ รถทัวร์รร.บ้านนาสาร มีผู้โดยสารทั้งหมด 42 คน เป็นนักเรียน 37 คน ครู 2 คน คนขับและเด็กรถอีก 3 คน เดินทางจากขนอมกลับโรงเรียน ขณะที่รถเก๋งมา 2 คน
ที่มา กู้ภัยกาญจนดิษฐ์
