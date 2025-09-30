ศิษย์อาลัย พระครูพัชรธรรมรัตน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเรไรทอง มรณภาพ สิริอายุ 66 พรรษา 44
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดป่าเรไรทอง ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์โพสต์ภาพ และข้อความระบุว่า
น้อมถวายความอาลัย พระครูพัชรธรรมรัตน์ (เชาว์รัตน์ ฐิตธมฺโม น.ธ.เอก.พธ.บ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเรไรทอง , อดีตเจ้าคณะตำบลท่าโรง เขต 1 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 สิริอายุ 66 พรรษา 44
