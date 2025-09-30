ภูมิภาค

ศิษย์อาลัย พระครูพัชรธรรมรัตน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเรไรทอง มรณภาพ สิริอายุ 66 พรรษา 44 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดป่าเรไรทอง ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์โพสต์ภาพ และข้อความระบุว่า 

น้อมถวายความอาลัย พระครูพัชรธรรมรัตน์ (เชาว์รัตน์ ฐิตธมฺโม น.ธ.เอก.พธ.บ)

อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเรไรทอง , อดีตเจ้าคณะตำบลท่าโรง เขต 1 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 สิริอายุ 66 พรรษา 44

ขณะที่เพจ สำนักงานเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โพสต์ข้อความระบุว่า 

น้อมถวายความอาลัยยิ่ง
พระครูพัชรธรรมรัตน์
(เชาว์รัตน์ ฐิตธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเรไรทอง
อดีตเจ้าคณะตำบลท่าโรง เขต ๑
อดีตคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต
คณะสงฆ์อำเภอวิเชียรบุรี
ขอกราบถวายความอาลัยด้วยความเคารพยิ่ง

 

 

 