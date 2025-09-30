บัสนักเรียน กลับจากทัศนศึกษา ฝนตก รถเสียหลักเฉี่ยวเก๋ง ไถลตกถนน นร.เจ็บ 9

บัสนักเรียนกลับจากทัศนศึกษา ฝนตกเฉี่ยวเก๋งไถลตกถนน นร.เจ็บ 9
เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 30 กันยายน ศูนย์วิทยุ สภ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี รับแจ้งจากชาวบ้านมีเหตุรถบัสนักเรียนชนกับรถเก๋ง บริเวณจุดยูเทิร์นห้วยโศก ถนนทางหลวง 44 สุราษฎร์ธานี-กระบี่ (เซาท์เทิร์นซีบอร์ด) ขาไปกระบี่ หลัก กม.ที่ 117+200 หมู่ 3 ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ มีนักเรียนบาดเจ็บหลายราย จึงประสานกู้ภัยกาญจนดิษฐ์ มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี รุดไปช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุฝนกำลังตก พบรถบัสโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้นไม่ประจำทาง ยี่ห้อสแกนเนีย สีขาว ทะเบียน xx-xxxx สุราษฎร์ธานี สภาพเสียหลักตกข้างถนน มีผู้โดยสารทั้งหมด 42 ราย เป็นนักเรียน 37 ราย ครู 2 ราย คนขับ 1 ราย และเด็กรถ 2 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บมีนักเรียน 9 ราย อายุ 11-12 ปี เป็น ด.ช. 3 ราย และ ด.ญ. 6 ราย มีอาการปวดแขน ปวดขา รู้สึกตัวดี นำส่งโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ส่วนบนถนนพบรถเก๋ง ยี่ห้อจีเอ็ม สีบรอนซ์เทา ทะเบียน กล xxxx สุราษฎร์ธานี สภาพถูกเฉี่ยวชน ฝั่งหัวรถด้านซ้ายเสียหาย มีผู้โดยสารในรถ 2 ราย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถบัสโดยสารดังกล่าวเป็นนักเรียนโรงเรียนใน อ.บ้านนาสาร กลับจากทัศนศึกษานอกสถานที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช จะเดินทางกลับโรงเรียน ถึงจุดเกิดเหตุกำลังมีฝนตกและถนนลื่น ได้เกิดเฉี่ยวกับรถเก๋งและควบคุมรถไม่อยู่เสียหลักลื่นไถลตกข้างถนน