กากัน มาลิก เขียน I Love Thailand ข้างรูปแม่ทัพกุ้ง หลังลาออกทูตสันถวไมตรีกัมพูชา

กากัน มาลิก พระเอกอินเดีย ร่วมงานพัทยา เขียน i love thailand บนรูปแม่ทัพภาค 2 หลังลาออกทูตสันถวไมตรีกัมพูชา
กากัน มาลิก – เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี การสถาปนาโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 11 พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง
โดยภายในงานนั้นได้มีดาราดังอินเดีย กากัน มาลิก มาร่วมงานด้วย ทั้งยังได้เขียนคำว่า “i love thailand” บนรูปแม่ทัพภาค 2 พร้อมลายเซ็น
สำหรับ กากัน มาลิก เป็น ดาราดังอินเดีย ผู้รับบทเจ้าชายสิทธัตถะในภาพยนตร์ศรีลังกาเรื่อง “สิทธัตถะโคตมะ” และบทบาทในซีรีส์อินเดียอย่างรามายณะและหนุมาน และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ทูตสันถวไมตรีด้านการท่องเที่ยวของกัมพูชา” โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ต่อมาได้มีถอนตัว โดยให้เหตุผลว่า “เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อประเทศไทย”