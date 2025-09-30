หล่มสักอ่วม! คันดินป่ามะเขือแตกเพิ่ม น้ำป่าทะลักเข้าท่วมชุมชน
วันที่ 30 กันยายน ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.หล่มสักเริ่มตึงเครียดยิ่งขึ้น หลังจากคันดินบริเวณป่ามะเขือ หลังวัดสามัคคี ชุมชนศรีบุญเรือง เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ถูกมวลน้ำแม่น้ำป่าสักที่สูงกว่าตลิ่งราว 1 เมตร กัดเซาะจนคันดินถูกเจาะทะลุออกเป็นช่อง ส่งผลให้มีน้ำทะลักออกเป็นจำนวนมาก กระทั่งพนักงานเทศบาลฯ พยายามขนกระสอบอุดบริเวณคันดินที่ถูกน้ำเจาะ เพื่อชะลอน้ำที่ไหลทะลักออกมา
ล่าสุดเมื่อเวลาราว 19.00 น.ที่ผ่านมา คันดินบริเวณดังกล่าว ก็ไม่สามารถต้านทานมวลน้ำป่าสักที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่องได้ กระทั่งแตกเพิ่ม จนทำให้มวลน้ำแม่น้ำป่าสักไหลทะลักออกมา เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในบริเวณดังกล่าวระดับสูงราว 60-70 เซนติเมตร
นอกจากนี้กระแสน้ำที่ไหลทะลักออก เริ่มจะไหลเข้าท่วมถนนวจี สูงราว 10 เซนติเมตร และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูง เนื่องจากปริมาณแม่น้ำป่าสักยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง