แคล-คอมพ์ แจงสาเหตุ เลิกจ้างต่างชาติ 1,450 คน ยันจ่ายชดเชยตามกฎหมาย พร้อมตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน 5 หน่วย ประกอบด้วย แรงงานจังหวัดเพชรบุรี, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ประกันสังคม, สวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดเพชรบุรี, จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกับ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เพื่อแจ้งสิทธิต่างๆ ที่ลูกจ้างจะได้รับ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่บริษัทแคล-คอมพ์ฯ ต้องทำ กรณีบริษัทแคล-คอมพ์ฯ มีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานชาวต่างชาติ จำนวน 1,450 คน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.68
ทั้งนี้ ตามที่บริษัท แคล-คอมพ์ จำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานจำนวน 1,450 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.68 นั้น บริษัทฯ ใคร่ขอถือโอกาสนี้ชี้แจงต่อผู้เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับความผันผวนของอุปสงค์ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องทบทวนกำลังคน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ด้วยเหตุผลข้างต้น บริษัทฯ มีแรงงานเกินความจำเป็นในบางสายการผลิต จึงจำเป็นต้องปรับลดพนักงานจำนวน 1,450 คน เมื่อวันที่ 30 ก.ย.68 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 29,256 คน หลังจากดำเนินการครั้งนี้ บริษัทฯ จะคงเหลือพนักงาน 27,806 คน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสถานะการจ้างงานที่เหลืออยู่ให้มั่นคงต่อไป โดยบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงประโยชน์ของทุกภาคส่วน รวมถึงชื่อเสียงของบริษัทฯ ในระดับโลก
บริษัทฯ ขอเรียนยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และข้อบังคับการทำงาน อีกทั้งยังได้หารือร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน และสำนักงานประกันสังคมในการดำเนินการครั้งนี้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชี้แจงกระบวนการเลิกจ้าง พร้อมจ่ายค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบ อีกทั้งยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ ให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลา เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
บริษัทแคล-คอมพ์ ยืนยันว่าการดำเนินการ ได้ปฏิบัติตามสัญญาและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและข้อบังคับการทำงาน อีกทั้งการดำเนินการครั้งนี้ยังได้หารือร่วมกับสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน และ สำนักงานประกันสังคมในการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมาย
สำหรับกระบวนการเลิกจ้าง ได้ดำเนินการตามสิทธิที่มีอยู่ในสัญญาจ้างแรงงาน โดยบริษัทฯ ได้จ่าย ค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์ที่พนักงานมีอยู่แก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังได้จ่ายเพิ่มเติมอีก 3 ประการ คือ 1.ค่าเช่าบ้าน จำนวน 1,000 บาท 2.ค่าเดินทาง 300 บาท 3.ชดเชยค่าแรงให้อีกคนละ 1 เดือน
ทั้งนี้ ยังได้ตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง เป็นระยะเวลา 1 เดือน (1-31 ต.ค.68) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ บริการให้คำปรึกษาตลอดเพื่อประสานงานและดูแลช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบทุกคนอย่างเต็มที่
ที่มา : ข่าวสด