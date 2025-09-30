โซเชียลแชร์สนั่น! คลิปแม่พาลูกม.1 ดักทำร้ายรุ่นพี่ ม.3 พร้อมยืนคุมเชิงห้ามคนเข้าช่วย
วันที่ 30 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกออนไลน์ คลิปวิดีโอถูกแชร์ว่อนโลกออนไลน์ แสดงเหตุการณ์ นางบี (นามสมมุติ) ผู้ปกครองนักเรียนหญิงชั้น ม.1 โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งใน ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง พาลูกสาวพร้อมเพื่อน ๆ ดักทำร้ายร่างกายนักเรียนหญิงชั้น ม.3 “น้องน้ำอุ่น” ขณะเดินกับเพื่อนหน้าโรงเรียนหลังเลิกเรียน จนได้รับบาดเจ็บ ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
เบื้องต้น ผู้ปกครองของน้องน้ำอุ่นได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ปากพะยูน โดยระบุว่า เหตุมาจากการโต้เถียงกันระหว่างไลฟ์สดในโซเชียล จนนำไปสู่การด่าทอกัน และบานปลายเป็นการนัดดักทำร้าย
กลุ่มเพื่อนนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่า ขณะน้องน้ำอุ่นกับเพื่อน 6 คน กำลังเดินออกจากโรงเรียน กลุ่มของเด็กหญิงบิว (นักเรียน ม.1) ราว 6-7 คน นำโดยแม่ เดินเข้ามาหาและสั่งให้บิวเข้าทำร้ายร่างกายน้องน้ำอุ่น โดยมีแม่คอยกันไม่ให้ใครเข้าช่วย
กระทั่งมีผู้ปกครองนักเรียนรายหนึ่งผ่านมาเห็นและเข้าห้ามไว้ทัน หากไม่มีคนช่วยคาดว่าผู้บาดเจ็บอาจจะเจ็บหนักกว่านี้
ล่าสุดโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองและนักเรียนทั้งสองฝ่ายเข้าพูดคุยสอบถาม แต่ฝ่ายแม่และลูก ม.1 ไม่ได้มา มีเพียงยายของนักเรียน ม.1 ที่มาชี้แจงว่า ทั้งแม่และเด็กไม่ได้อยู่ในพื้นที่และไม่สามารถติดต่อได้ ขณะเดียวกันเด็ก ม.1 ก็ไม่ได้มาเรียน
ทางโรงเรียนระบุว่า เหตุเกิดนอกเขตโรงเรียน จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและยังไม่อาจสรุปหรือให้ความเห็นได้