พิษณุโลกยังน่าห่วง น้ำสูง ไหลแรง กู้ภัยเร่งอพยพประชาชนนั่งรอบนหลังคาบ้าน

พิษณุโลกยังน่าห่วง น้ำไหลแรง กู้ภัยเร่งอพยพประชาชนนั่งรอบนหลังคาบ้าน ต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลก นำกำลังคนและเรือท้องแบนออกไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องที่อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ หลังมีผู้ตกค้าง เดือดร้อนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา หลังน้ำป่ายังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
พิษณุโลก-วันที่ 1 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงงานว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลก ได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ หลังจากสถานการณ์น้ำป่า ยังน่าเป็นห่วง มวลน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีน้ำท่วมสูง ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก มีประชาชนติดค้างรอคอยความช่วยเหลืออยู่ภายในบ้าน
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถาน นำกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยเรือท้องแบน ออกช่วยเหลืออพยพประชาชนที่ติดค้างอยู่ในบ้าน โดยมีคนในพื้นที่คอยชี้จุด จนสามารถช่วยเหลืออพยพ เด็กเล็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ขึ้นเรือท้องแบนออกมายังพื้นที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมสูงได้อย่างต่อเนื่อง
โดยเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือไปเป็นด้วยความยากลำบาก เนื่องจากบางจุดกระแสน้ำไหลแรง และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย ต้องจัดหาเสื้อชูชีพให้ทุกคนสวมใส่ขณะอพยพเพื่อความปลอดภัย ขณะเดียวกันประชาชนผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก ก็รอคอยความช่วยเหลือด้วยความหวาดกลัวอันตรายเพราะระดับน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นเร็วมาก บางคนในบ้านไม่มีพื้นที่สูงต้องอพยพขึ้นไปอยู่บนหลังคา เพื่อรอคอยความช่วยเหลือ ในช่วงเช้าวันนี้