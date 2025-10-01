ครบ 1 ปี เหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษา ทำบุญให้ 23 ครู-นักเรียน ผู้ปกครองทำได้เพียงคิดถึง

ยังคงคิดถึงเสมอ ครอบครัว 23 ครู-นักเรียนรถบัสทัศนศึกษาไฟไหม้ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 1 ปี วางดอกไม้รำลึกและทำบุญเพลเรียบง่าย ที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม บรรยากาศที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ซึ่งวันนี้เป็นวันครบรอบ 1 ปี การเสียชีวิตของ 23 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม จากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษา บนถนนวิภาวดี-รังสิต ขาเข้า กทม. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567
โดยวันนี้ที่โรงเรียนมีการจัดพิธีทำบุญเพลเพื่ออุทิศส่วนกุศลและรำลึกถึงการจากไปของครูและนักเรียนทั้ง 23 ราย มีบรรดาครู นักเรียน และผู้ปกครองช่วยกันจัดเตรียมสถานที่กันตั้งแต่เช้า โดยช่วงที่นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติมีการยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงครูและเพื่อนนักเรียน ท่ามกลางบรรดาครอบครัวของ 23 ครูนักเรียน ได้ทยอยเดินทางนำรูปภาพและอัฐิมาตั้งวางเรียงกันไว้ที่อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน พร้อมอาหารหวานคาวต่างๆ มาร่วมทำบุญ
ด้านผู้ปกครองกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ยังคงรักและคิดถึงอยู่เสมอ ไม่อยากให้มีวันนี้ แต่ก็ต้องทำใจยอมรับ และยังคิดว่าพวกเขายังอยู่กับเราเหมือนเดิม
นายวรเชรษฐ ชาเมืองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันครบรอบ 1 ปี การเสียชีวิตของ 23 ครูและนักเรียน โรงเรียนได้ร่วมกับส่วนราชการและผู้ปกครองประกอบพิธีทำบุญครบรอบการเสียชีวิตที่อาคารอเนกประสงค์ ภาคเช้ามีพิธียืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัยและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตทุกคนก่อนจะมีการทำบุญถวายภัตตาหารเพล
น.ส.ปาลิตา หนึ่งในผู้ปกครองนักเรียนที่เสียชีวิต เปิดเผยว่า ด้านการช่วยเหลือเยียวยาจากทางรัฐบาลและหลายๆ ส่วนนั้น ทุกครอบครัวได้รับเงินครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ส่วนทางฝั่งการเยียวยาของรถบัสนั้น ตอนนี้เจ้าของรถบัสได้โอนเงินเข้าบัญชีมาให้ทุกเดือน เดือนละ 10,000 บาท จนกว่าจะครบ 550,000 บาท ถามว่าพึงพอใจกับการช่วยเหลือเยียวยาของเจ้าของรถบัสในครั้งนี้หรือไม่ ส่วนตัวก็ไม่ได้พึงพอใจ แต่ก็ต้องทำใจยอมรับ ส่วนตัวก็ไม่ได้มีการยื่นฟ้องร้องเพิ่มเติมใดๆ