อิทธิพลพายุบัวลอย ถล่มแพร่ ฝนตกหนักตลอดคืน น้ำป่าทะลักท่วม 3 หมู่บ้าน

อิทธิพลพายุบัวลอย ถล่มแพร่ ฝนตกหนักตลอดคืน น้ำป่าทะลักท่วม 3 หมู่บ้านในตำบลป่าแมต
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่จ.แพร่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากอิทธิพลของพายุ “บัวลอย” ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ในพื้นที่จังหวัดแพร่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำป่าหลากจากลำห้วยผาคำและลำห้วยขมิ้น ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนราษฎรบ้านมณีวรรณ และบ้านต้นห้า หมู่ที่ 4, 8 และ 11 รวม 3 หมู่บ้าน ในเขตตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
เบื้องต้นเทศบาลตำบลป่าแมตได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบความเสียหายและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ และคาดว่าอาจมีน้ำหลากเพิ่มขึ้นอีกในช่วงวันเดียวกัน พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังและเตรียมขนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่ปลอดภัย
สำหรับภาพรวมสถานการณ์ขณะนี้ ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเริ่มท่วมบ้านเรือนและถนนบางสาย ขณะที่เทศบาลตำบลป่าแมตได้จัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นไว้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อรับมือกับสถานการณ์หากฝนยังตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
