ลำตะคอง ไม่หวั่น บัวลอย เหลือพท.อีกเยอะ แต่ เฝ้าระวัง 9 อ่าง น้ำเกินพื้นที่กักเก็บแล้ว
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม สำนักงานชลประทานจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางรวม 28 แห่ง ในพื้นที่รับผิดชอบ 32 อำเภอ มีปริมาณน้ำต้นทุน 676 ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็น 55.14 % ของพื้นที่เก็บกัก 1,220 ล้าน ลบ.เมตร
แยกเป็นน้ำใน เขื่อนขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ 1.เขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว ปริมาณน้ำใช้การได้ 79.452 ลบ.เมตร 27.23 % ของพื้นที่เก็บกัก 314 ล้าน ลบ.เมตร 2.เขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย 61.262 ล้าน ลบ.เมตร 39.71 % ของพื้นที่เก็บกัก 155 ล้าน ลบ.เมตร 3.เขื่อนลำมูลบน อ.ครบุรี 64.518 ล้าน ลบ.เมตร 48.15 % ของพื้นที่เก็บกัก 141 ล้าน ลบ.เมตร และ 4.เขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี 194.880 ล้าน ลบ.เมตร 72.72 % ของพื้นที่เก็บกัก 275 ล้าน ลบ.เมตร
ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 24 แห่ง 210 ล้าน ลบ. เมตร 67.36 % ซึ่งมีจำนวน 9 อ่าง ฯ ปริมาณน้ำเกินพื้นที่เก็บกัก ประกอบด้วยอ่างห้วยยาง อ.ปักธงชัย อ่างบ้านสันกำแพง อ.วังน้ำเขียว อ่างหนองกก อ.พระทองคำ อ่างห้วยตะคร้อ อ.คง อ่างห้วยน้ำเค็ม อ.บัวใหญ่ อ่างห้วยยางพะไล อ.แก้งสนามนาง อ่างห้วยสะกาด อ.พิมาย อ่างลำฉมวก อ.ห้วงแถลง และอ่างห้วยหิน อ.เสิงสาง
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า รับรายงานจากสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา ระบุช่วงระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม นี้ พบทิศทางเคลื่อนตัวของพายุโซนร้อนที่อาจพาดผ่านในพื้นที่ ทั้งนี้เขื่อนลำตะคอง ยังเหลือพื้นที่ความจุร่วม 250 ล้าน ลบ.เมตร จึงต้องกักเก็บน้ำให้มากที่สุด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดำรงชีพของพี่น้องประชาชนจำนวนหลายแสนคน โดยต้องประเมินสถานการณ์หลังสิ้นสุดฤดูฝนอีกครั้ง
เบื้องต้นพื้นที่ชลประทานลำตะคอง ขอให้งดทำนาปรัง ส่วนพื้นที่ชลประทานของเขื่อนอื่นๆ สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา ต้องบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและขอความร่วมมือให้ใช้น้ำประหยัด