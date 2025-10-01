ฤทธิ์บัวลอย น้ำป่าทะลักเลย กระทบ 4 อำเภอ 221 ครัวเรือน 1 โรงเรียน

ฤทธิ์บัวลอย น้ำป่าทะลักเลย สร้างผลกระทบ 4 อำเภอ 221 ครัวเรือน 2 ถนน 1 โรงเรียน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่จ.เลย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่จังหวัดเลย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พบว่ามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และยังคงตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงของวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ได้สร้างผลกระทบทั้งหมดใน 4 อำเภอ 4 ตำบล 17 หมู่บ้าน 221 ครัวเรือน ถนน 2 สาย โรงเรียน 1 แห่ง
พ.ต.ท.คูณทัต วีระศักดิกุล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย เผยว่า จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ ซึ่งมีอำเภอวังสะพุง น้ำป่าได้ไหลทะลักเข้าท่วมถนนหลายสาย ที่รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ โดยเฉพาะตำบลหนองงิ้ว น้ำป่ายังได้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 198 ครัวเรือน และตำบลเขาหลวง ได้รับกระทบ 11 ครัวเรือน และบริเวณบ้านอ่าง หมู่ 2 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย. เสาไฟโค่นล้ม ถนนใช้ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
ส่วนอำเภอเมืองเลย ไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือน แต่ถนนนาบอน–ก้างปลา ถูกน้ำกัดเซาะขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ส่วนอำเภอภูเรือ ตำบลท่าศาลา ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก จำนวน 12 ครัวเรือน ในส่วนของอำเภอภูหลวง โดยเฉพาะตำบลเลยวังไสย์ น้ำท่วมโรงเรียนบ้านเลยตาดพัฒนา และในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 7 ได้มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบอีก 7 ครัวเรือน
ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงริมห้วย คลอง ลำน้ำ ที่ลุ่มต่ำ และที่ลาดเชิงเขา โดยหน่วยงานในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมูลนิธิ ร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาโดยเร่งด่วน พร้อมกับการเฝ้าระวัง โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยและอปท.ทุกแห่ง ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทีมเคลื่อนที่เร็วให้การช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง