พิษพายุบัวลอย หนองคายอ่วม ดินสไลด์ ทับทางหลวงในอำเภอสังคม เตือนผู้สัญจรระวัง

พิษพายุบัวลอย ฝนถล่มหนองคายอ่วม พื้นที่อำเภอสังคม น้ำป่าไหลหลาก เกิดดินสไลด์บนภูเขา ต้นไม้ ร่วงทับถนน รถไม่สามารถสัญจรได้ เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เส้นทาง เตือนผู้สัญจรปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าจากอิทธิพลของพายุ “บัวลอย” ได้ทำให้เกิดฝนตกหนักทั่วทุกพื้นที่ของ จ.หนองคาย โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอสังคม ซึ่งมีสภาพเป็นภูเขา ได้ทำให้เกิดดินสไลด์ บนภูเขาในหลายจุด
โดยจุดแรกเกิดดินสไลด์ลงมาที่ถนนทางหลวงหมายเลข 211 ช่วงบริเวณบ้านตาดเสริม ต.บ้านม่วง อ.สังคม จนขวางทางเส้นไม่สามารถใช้สัญจรผ่านไปมาได้ชั่วคราว ขณะเกิดเหตุไม่มีรถหรือผู้คนสัญจรผ่านไปมาจึงไม่มีใครได้รับอันตราย นายอนุวรรัตน์ ชานัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรเข้าเคลียร์เส้นทางเพื่อให้รถสามารถสัญจรไปมาได้ แต่ยังคงเฝ้าระวัง เพราะหากฝนยังตกต่อเนื่องก็อาจเสี่ยงที่ดินจะสไลด์ลงมาบนถนนอีก
อีกจุดเกิดดินสไลด์ทับถนนทางหลวงหมายเลข 3026 ช่วงบริเวณบ้านนางิ้วไปบ้านซำเจียง รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย ได้เข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่บางส่วนแล้ว และได้เปิดให้รถวิ่งสวนเลนด้านซ้ายทางจึงขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ติดภูเขาให้เฝ้าระวัง เนื่องจากฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ส่วนคืนที่ผ่านมาที่ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย บ้านผาตั้ง หมู่ 1, หมู่ 2 ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาท่วมถนนทางหลวงหมายเลข 211 ทำให้ผิวถนนเกิดความเสียหาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้จัดเวรยามเพื่อเฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือนรถทุกชนิดที่ขับผ่านเส้นทางดังกล่าว