จับ 4 คนไทยเจ้าของบช.ม้า หนีจากปอยเปตเข้าไทย แต่ละคนมีหมายจับคดีบัญชีม้านับสิบ

จับ 4 คนไทย อ้างถูกหลอกเปิดบัญชีม้า บัญชีละ 10,000 บาท ทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันในปอยเปต แต่พอไปจริง ถูกขังบ้านร้าง ได้เงินแค่ 1,000 บาท เลยหนีกลับไทย พบประวัติโชกโชน แต่ละคนมีหมายจับคดีบัญชีม้านับสิบ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายว่า เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จาก ฉก.อรัญประเทศ และ ร้อย.ทพ.1202 ได้จับกุม คนไทย 4 คน คือ นายวิวัฒน์ , นางนงลักษณ์ , นางเสริม และ นายณัฐวุฒิ ขณะลักลอบเดินเท้าข้ามพรมแดนจากปอยเปตเข้าสู่ พื้นที่บ้านป่าไร่ใหม่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จากการตรวจสอบพบว่า ทั้ง 4 คน มีหมายจับบัญชีม้านับสิบคดี คือ นางเสริม 10 คดี, นายณัฐวุฒิ 10 คดี,นายวิวัฒน์ 7 คดี ส่วนนางนงลักษณ์ ยังไม่พบ Case ID
แต่ทั้งหมดให้การเจ้าหน้าที่ว่า ได้รับการชักชวนจากโฆษณาในเฟซบุ๊กและไลน์ รับเช่าบัญชีธนาคาร บัญชีละ 1 หมื่นบาท และให้ทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันในปอยเปต แต่เมื่อไปถึงไดัถูกชาวจีนยึดสมุดบัญชีธนาคารและโทรศัพท์มือถือทั้งหมด และถูกกักตัวไว้ในบ้านเช่า และสั่งให้ สแกนใบหน้าหลายครั้ง เพื่อยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมทางการเงิน แต่ทุกคนได้รับค่าตอบแทนจริงเพียงคนละ 1,000 บาท เท่านั้น
จากนั้นจึงถูกนำตัวไปทิ้งไว้ในบ้านร้างแห่งหนึ่ง โดยไม่มีอาหารและน้ำให้ประทังชีวิตเลย จึงตัดสินใจหลบหนีกลับประเทศไทยจนกระทั่งถูกจับกุม