แพปลาหลุด หนุ่มพยายามผูกเชือกกับสะพาน เกี่ยวโดนสายไฟฟ้า ชอร์ตไฟท่วมร่าง จมน้ำหาย

สลด หนุ่มพิชัยลอยมาบนกระชังปลา กระแสน้ำน่านที่ไหลแรง ลอยรอดใต้สะพานเจอตอม่อ กลับถูกไฟฟ้าแรงสูง ที่สายไฟห้อย ช็อต เป็นประกายไฟตกแม่น้ำน่านเสียชีวิต
ช่วงเช้าวันที่ 1 ตุลาคม ที่สะพานข้ามแม่น้ำน่าน บ้านดง ม.3 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ มีเหตุแพปลาลอยมาจาก ต.ท่ามะเฟือง ล่องมาตามแม่น้ำน่านที่ไหลเชี่ยว โดยมีคลิปเหตุการณ์เผยให้เห็นว่า ระหว่างที่ลอยลอดสะพานข้ามแม่น้ำน่านไปแล้ว ปรากฏว่า ชายรายหนึ่ง ที่ลอยมากับแพปลา ได้พยายามจะผูกเชือกกับสะพาน แต่ปรากฏว่าเมื่อเลยสะพานไปแล้วกลับถูกสายไฟแรงสูงที่ห้อยอยู่ ชอร์ตบริเวณศีรษะและเกิดประกายไฟลุกพรึบท่วมร่าง จากนั้นร่างของชายคนดังกล่าวได้หล่นลงหายไปในแม่น้ำน่านที่กำลังไหลแรง เป็นภาพที่สร้างความสลดกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์อย่างมาก
โดยผู้ใช้เฟชบุ๊ก เจน จักรพันธ์ เจทีมอเตอร์ซาวด์ออโต้คาร์ ได้ถ่ายภาพ ขณะเกิดเหตุไว้ได้ พร้อมกับเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเป็น ประธานสภา อบต.ตลุกกระเทียม รับผิดชอบงานป้องกัน เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับแจ้งจาก อบต.พิชัย ว่า มีแพกระชังปลาหลุดมา จะผ่านเข้ามาในพื้นที่ตลุกกระเทียม ของอำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในฐานะเป็นกู้ภัยด้วยจึงไปรอที่บริเวณสะพานเพื่อจะช่วยเหลือ แต่เมื่อมาถึงสะพานแพก็ลอยมาพอดี จึงถ่ายคลิปไว้ ปรากฏว่าแพลอยเร็วมากและเมื่อลอยลอดผ่านสะพานไปก็เกิดเหตุการณ์ขึ้น โดยแพที่ลอยมานั้น ต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถนำขึ้นมาริมตลิ่งแม่น้ำน่านได้แล้ว ส่วนร่างของผู้ที่ถูกไฟชอร์ตนั้นยังหาไม่เจอ
ภาพ เจน จักรพันธ์ เจทีมอเตอร์ซาวด์ออโต้คาร์ หรือ นายจักรพันธ์ จันทราทิพยรักษ์ ประธานสภาอบต.ตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก