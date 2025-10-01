ชาวบ้านสุดทน ผอ.ปกป้อง-ช่วยเหลือ ‘ภารโรง’ ละเมิดเด็กอนุบาล2 รวมตัวขอเรียกร้องความเป็นธรรม
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายบุญเสริม ทับทิมมงคล และ นายปราโมทย์ เกิดมี ชาวบ้านหมู่ที่ 1 บ้านแยง หมู่ที่ 6 บ้านประดู่สิน และหมู่ที่ 11 บ้านพัฒนานคร เกือบ 100 คน ได้เดินทางไปรวมตัวกันที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อขอพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนเนื่องจากไม่พอใจที่ไม่ช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมกับเด็กนักเรียน และยังปกป้องนักการภารโรงที่กระทำผิดอีกด้วย
โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา นางน้อย (นามสมมติ) อายุ 60 ปี ได้พาหลานสาวคือ ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 4 ปี นักเรียนชั้นอนุบาล 2 เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ต.สังเวียน เอี่ยมโซ้ สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแยง ว่าหลานสาวของตนถูก นายใหญ่ (นามสมมติ) อายุ 44 ปี นักการภารโรงโรงเรียน กระทำอนาจาร โดยใช้มือจกอวัยวะเพศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งทราบเหตุจากอาบน้ำถูสบู่ให้แล้วหลานสาวบอกว่า “หนูเจ็บ” และมีอาการไข้ขึ้นสูง พอเปิดดูอวัยยะเพศพบว่ามีอาการบวมช้ำ จึงสอบถามหลานสาว ได้รับคำตอบว่าคนโตๆ ทำโดยบีบคอและบีบท้องก่อนเอามือจกอวัยวะและเอามือมาอม
นางน้อย (นามสมมติ) กล่าวต่อว่า กระทั่งวันที่ 16 กันยายน ตนตัดสินใจไปพบกับครูประจำชั้นเพื่อแจ้งเหตุให้ทราบ เนื่องจากเกิดเหตุซ้ำอีก เมื่อครูทราบเรื่องได้เรียกนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมของโรงเรียนมานั่งเรียงและให้หลานสาวเดินดู แต่หลานสาวบอกว่าไม่มีผู้ใดทำ ครูจึงนำรูปภาพของนักการภารโรงคนดังกล่าวหลาย ๆ ภาพมาให้หลานสาวดู หลานสาวก็ชี้ยืนยันว่าเป็นผู้กระทำ
ตนจึงเข้ามาแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกับนักการภารโรงคนนี้ให้ถึงที่สุด ต่อมาตำรวจได้รวบรวมหลักฐานจนจับกุมตัวนายใหญ่ (นามสมมติ) นักการภารโรงดำเนินคดีตามกฎหมาย ก่อนที่นายใหญ่จะขอประกันตัวออกมาที่ศาลจังหวัดพิษณุโลก จึงทำให้ชาวบ้านกลัวว่านายใหญ่จะหลบหนีออกจากพื้นที่ และไม่พอใจที่ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมกับเด็กนักเรียน และยังมีพฤติกรรมให้การช่วยเหลือนายใหญ่ (นามสมมติ) นักการภารโรงมาโดยตลอด
ล่าสุด นายปรีชา ครียา ปลัดอำเภอนครไทย ได้เดินทางมาพบกับชาวบ้านเพื่อรับฟังเรื่องร้องเรียนและประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อให้มาพบกับชาวบ้าน แต่ไม่สามารถติดต่อได้ คาดว่าแอบหนีออกหลังโรงเรียน ชาวบ้านจึงแยกย้ายกันกลับพร้อมนัดหมายว่าจะมารวมตัวเพื่อขอพบผู้อำนวยการโรงเรียนให้ได้ในวันที่ 3 ต.ค.นี้ อีกครั้งหนึ่ง
