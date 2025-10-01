ทลายแก๊งค้ามนุษย์ รวบ 3 คนไทย พาเขมรครึ่งร้อย ลอบข้ามแดน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.จันทบุรี ช่วงเวลา 06.00 น. 30 ก.ย.ที่ผ่านมา นาวาเอกไกรสร โพธิ์ตุ่น หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน 2 (หน.ชค.ทพ.นย.2) ได้รับรายงาน การสืบทราบว่า จะมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก พยายามลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย ตามช่องทางธรรมชาติเข้ามายังฝั่งประเทศไทย บริเวณพิกัด 48PTV 20278 51901 คลองด่าน ช่องต้นมะเดื่อคู่ หมู่ 8 บ้านแหลมใหม่ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ต่อมาจึงได้สั่งการให้ ร้อยโท วัชรพล อินใจ นายทหารข่าว หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน 2/หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ ชค.ทพ.นย.2 สนธิกำลังร่วมกับ หมวดทหารพรานนาวิกโยธินคลองตาดำ ,ชุดสืบสวน สภ.บ้านแปลง และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี (ประจำจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม) เพื่อดำเนินการเข้าจับกุม
หลังประชุมร่วมวางแผน ได้กระจายกำลังเจ้าหน้าที่ซุ่มรอบริเวณที่ได้รับแจ้ง จนพบแรงงานกัมพูชาจำนวนมาก กำลังลอบเดินข้ามแดนเข้ามาผ่านช่องธรรมชาติ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุม
เบื้องต้นผลการปฏิบัติงาน สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดรวม 48 ราย ประกอบด้วย ผู้นำพาคนไทย 3 ราย ทราบชื่อต่อมาคือ นายหาญ (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี , นายเด่น (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี และ นายมงคลชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ทั้งหมดมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ส่วนอีก 45 ราย เป็นแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา แบ่งเป็นชาย 27 รายและหญิง 18 ราย
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ผู้นำพาชาวไทยทั้ง 3 ราย ได้รับการว่าจ้างจาก นางนวล (นามสมมติ) ชาวกัมพูชา ในราคาเที่ยวละ 250 บาท เพื่อนำทางแรงงานชาวกัมพูชา มาส่งยังบริเวณคลองส่งน้ำ หมู่ 8 บ้านแหลมใหม่ ต.เทพนิมิต ก่อนที่จะส่งต่อให้กับ นายเฉลิมชัย (นามสมมติ) เพื่อขึ้นรถเดินทางไปยังพื้นที่จุดนัดรับ-ส่ง
ด้านแรงงานชาวกัมพูชาที่ถูกจับกุมทั้งหมด ให้การว่า เดินทางมาจากหลายจังหวัดในประเทศกัมพูชา เช่น จ.พระตะบอง ,จ.บันเตียเมียนเจย , จ.เสียมเรียบ จ.ไปรเวง และไพรแวง เนื่องจากทนกับความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นไม่ไหว และไม่มีรายได้จุนเจือครอบครัว จึงตอบรับการติดต่อจากนายหน้าชาวกัมพูชา
แรงงานกลุ่มนี้เดินเท้าข้ามคลองด่านมา และมีความประสงค์จะเดินทางไปทำงานยังพื้นที่ส่วนหลังของไทยในหลายจังหวัด เช่น จันทบุรี, ระยอง, ชลบุรี, กรุงเทพฯ , ปทุมธานี และนครราชสีมา ซึ่งมีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่นายหน้าในราคาที่แตกต่างกันตามระยะทาง โดยมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 ถึง 7,000 บาท ต่อคน
หลังการสอบสวน ได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้นำพา คนไทย จำนวน 3 ราย “เป็นผู้ช่วยเหลือ ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ ให้คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตพ้นจากการจับกุม ให้ที่พักพิง ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม” โดยเจ้าหน้าที่จะทำการสืบสวนและขยายผลเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาแจ้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการ ค้ามนุษย์ (หากพบพยานหลักฐานเพิ่มเติม)
ส่วนแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา 45 ราย ได้แจ้งข้อกล่าวหา “เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต (หรือ ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย )” จากนั้นจะถูกส่งตัวไปยัง สภ.บ้านแปลง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป และเตรียมผลักดันส่งกลับประเทศต้นทาง หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทางคดี
