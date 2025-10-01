สยองกลางเมืองพัทยา หนุ่มชาวเอเชีย พลัดตกคอนโดหรู ร่างขาด2ท่อน ตำรวจเร่งสอบหาสาเหตุ
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 1 ตุลาคม พ.ต.ท.สุธีรพันธ์ ทาปศรี สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา ได้รับแจ้งเหตุ มีคนตกจากที่สูงเสียชีวิต เหตุเกิดคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ริมถนนพัทยาเหนือสาย 2 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ แล้วพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวน แพทย์เวร และ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯเมืองพัทยา
ที่เกิดเหตุเป็นคอนโดหรู มีอาคารสูงทั้งหมด 3 ตึก โดยตึก A สูง 44 ชั้น ตึก B สูง 32 ชั้น และตึก C สูง 7 ชั้น ตรวจสอบพื้นถนน ระหว่างตึก A และ B พบศพชายชาวเอเชีย ยังไม่ทราบสัญชาติ อายุประมาณ 30-40 ปี สภาพศพสวมเสื้อยืดสีดำ นุ่งกางเกงขาสั้น
โดยร่างของผู้ตาย ได้ตกใส่ขอบกำแพงคอนโด จากร่างท่อนบนกับท่อนร่างฉีกขาดออกจากกันเป็น 2 ท่อน อวัยวะภายในกระเด็นกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นถนน เสียชีวิตอย่างน่าสยดสยอง
ขณะที่ตำรวจพยายามระดมกำลังหาหลักฐาน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ตายตกมาจากชั้นใดของคอนโดดังกล่าว โดยจากคำบอกเล่าของพยาน ให้การเพียงว่า ได้ยินเสียงวัตถุบางอย่าง ลอยมาจากคอนโด และมีการกระแทกพื้นอย่างรุนแรงเสียงดังสนั่น จึงรีบวิ่งมาดู ก็พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพดังกล่าว
เบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งสืบสวนสอบสวน ว่าผู้ตายเป็นใครและพักอยู่ห้องใดภายในคอนโดดังกล่าว แต่จากการสันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าผู้ตายน่าจะพักอยู่ ตึก C ตึกสูง 32 ชั้น เนื่องจากมีการพบหลักฐานที่บริเวณระเบียงดาดฟ้าชั้นที่ 32 มีร่องรอยลักษณะคล้ายมีคนไปนั่งบนขอบระเบียง และก้นบุหรี่ แต่อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด