นึกว่าระเบิดลง! ต้นไทร 100 ปี โค่นกลางดึก คาดฝนชุกดินอุ้มน้ำไม่ไหว
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ยโสธร ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ได้เกิดเสียงดังโครมอย่างรุนแรงจนพระในวัดคิดว่าเป็นกระสุนปืนใหญ่ของฝั่งกัมพูชายิงมาตกลงกลางวัด แต่เมื่อตื่นขึ้นไปสำรวจ พบว่าเป็นต้นไทรขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่า 100 ปี ที่ขึ้นอยู่ริมกำแพงทางด้านหลังวัด โค่นล้มลงกีดขวางทางจราจรถนนเขื่อนธานี จนไม่สามารถสัญจรได้ แต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ มีเพียงสายไฟฟ้าและสายสื่อสารได้รับความเสียหาย ส่วนสาเหตุที่ต้นไทรโค่นล้ม คาดว่าเนื่องจากดินชุ่มน้ำ เพราะช่วงนี้มีฝนตกลงมาทุกวันทำให้ดินชุ่มน้ำจนต้นไทรขนาดใหญ่และมีกิ่งก้านแผ่ไปไกลจึงรับน้ำหนักไม่ไหวและโค่นล้มลง
พระสมาน สุจิตโต อายุ 61 ปี พระลูกวัด เล่าว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 22.00 น. ขณะที่ตนกำลังจำวัดอยู่ต้องตกใจตื่นขึ้นเนื่องจากได้ยินเสียงดังโครม ตอนแรกคิดว่าเป็นกระสุนปืนใหญ่ของฝั่งกัมพูชายิงตกลงมาในวัด แต่พอออกไปตรวจสอบจึงพบว่าเป็นต้นไทรขนาดใหญ่มีอายุกว่า 100 ปี โค่นล้มลงซึ่งคาดว่าเกิดจากดินชุ่มน้ำต้นไทรจึงรับน้ำหนักไม่ไหวจึงโค่นล้มดังกล่าว
