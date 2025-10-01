ผวา บางปรองน้ำท่วม จระเข้โผล่กลางชุมชน คาดหลุดจากบึงบอระเพ็ด

ชาวบ้านผวา บางปรองน้ำท่วม จระเข้โผล่กลางชุมชน คาดหลุดจากบึงบอระเพ็ด
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นครสวรรค์ ที่ชุมชนบ้านบางปรอง ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ชาวบ้านต่างพากันหวาดผวา หลังมีผู้พบเห็นจระเข้โผล่ลอยเหนือน้ำในบริเวณชุมชนที่มีน้ำท่วมขัง
นางจิราภรณ์ (สงวนนามสกุล) ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า เมื่อ 2 วันก่อนได้พบจระเข้ลอยหัวขึ้นมาถึง 2 จุด และมักจะปรากฏให้เห็นในช่วงเช้าและเย็น คาดว่าอาจมีจระเข้ไม่ต่ำกว่า 2 ตัวหลุดเข้ามาสู่พื้นที่น้ำท่วมชุมชนแห่งนี้ โดยตนได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประมงให้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและวางกำลังดักจับแล้ว แต่สุดท้ายจนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่พบตัวจระเข้ ขณะที่ชาวบ้านในชุมชนต่างหวาดวิตกเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่
แต่ก็มีชาวบ้านบางส่วน เชื่อว่าจระเข้ที่พบเห็น น่าจะเป็นจระเข้ของเจ้าแม่หมอนทอง ที่อาศัยอยู่ในบึงบอระเพ็ด แล้วหลุดมาตามกระแสน้ำที่ล้นออกจากบึง เข้ามาอาศัยหากินอยู่ในพื้นที่ชุมชน โดยที่ผ่านมา ก็มักจะมีชาวบ้านพบเจอเป็นประจำทุกปี ที่เกิดน้ำท่วมชุมชน แต่พวกมันก็ไม่เคยทำร้ายคนที่พบเจอ หรือสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านแต่อย่างใด
ซึ่งทุกปี เมื่อมีน้ำหลากเข้ามาท่วมชุมชนบางปรอง ก็มักจะพบเห็นจระเข้เข้ามาอาศัยหากินอยู่ในพื้นที่นี้อยู่เป็นประจำ เนื่องจากพื้นที่ชุมชนอยู่ใกล้กับบึงบอระเพ็ด
ส่วนสถานการณ์ในชุมชนบ้านบางปรองยังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนแล้วกว่า 80 หลังคาเรือน ชาวบ้านจำนวนมากต้องอพยพขึ้นมาอาศัยอยู่บนถนน โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครสวรรค์ตั้งเต็นท์รองรับชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
