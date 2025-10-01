นทท.สิงคโปร์ เหมารถตู้ไหว้พระ 5 วัด เจออุบัติเหตุ รถตกคูน้ำ เจ็บ 3
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พัทลุง ร.ต.อ.วิชา หนูแป้นน้อย ร้อยเวร สภ.เมืองพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าตรวจสอบเหตุอุบัติเหตุรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง ถูกรถบรรทุกพุ่งชนท้ายจนเสียหลักตกลงคูน้ำข้างทาง บนถนนสายเอเชีย พื้นที่ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง
ที่เกิดเหตุพบรถตู้โดยสาร ซึ่งเป็นรถเหมานำนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์จำนวน 6 คน เดินทางจาก อ.หาดใหญ่ มาทำบุญไหว้พระ 5 วัดดังใน จ.พัทลุง โดยระหว่างขากลับ มีฝนตกถนนลื่น จนเกิดเหตุไม่คาดคิด ถูกรถบรรทุกพุ่งชนท้ายจนเสียหลักตกลงคูน้ำข้างทาง ผู้โดยสารชาวสิงคโปร์ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย มีบาดแผลถลอกและศีรษะแตก แต่ไม่ถึงขั้นอันตรายสาหัส เจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาล ขณะที่อีก 3 รายปลอดภัย
ด้านนายอรรถสิทธิ์ ศุภรัตนลีลา อายุ 63 ปี ชาวหาดใหญ่ คนขับรถตู้ เผยว่า ตนไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อย เพราะนอกจากการรัดเข็มขัดนิรภัยแล้ว ยังห้อยพระเครื่อง “หลวงตาหมุน วัดเขาแดง” เกจิดังของพัทลุงติดตัวมาตลอด เชื่อว่าเป็นบารมีของหลวงตาที่ช่วยคุ้มครองให้รอดพ้นจากเหตุร้ายครั้งนี้