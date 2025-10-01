หนุ่มหลอนยา ขี่จยย.ขว้างตะปูใส่รถพยาบาลขณะรับผู้ป่วย พบผู้เสียหายเพียบ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปราจีนบุรี ร.ต.อ.ชัยยงค์ อำพันเสน รองสารวัตรฯ(สอบสวน)สภ.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ สภ.วังตะเคียน มีเหตุขว้างปาหินหรือตะปูใส่รถที่สัญจรไปมาระหว่างเส้นทางหนองสังข์-วังตะเคียน ปจ (2006) เนื่องด้วยมีจำนวนรถยนต์หลายคัน ที่แล่นผ่านไปมา ถูกคนร้ายขว้างปาด้วยตะปูและก้อนหิน ใส่รถได้รับความเสียหาย
ร้อยเวรฯ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน เข้าตรวจที่เกิดเหตุ พบชาย(ทราบชื่อภายหลัง) นายการัณย์ อายุ 26 ปี ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า เวฟ 125 ไอ สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน 2กธ 4099 ระยอง
สอบถามเบื้องต้นพูดจากวกวนไปมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจร่างกาย พบตะปูและสิ่งของที่ใช้ขว้างปารถที่สัญจรไปมา จึงเชิญตัวนายการัณย์ มาที่สภ.วังตะเคียน และจะจากการตรวจสารเสพติด พบว่าเสพยาบ้ามา 2 เม็ด จึงได้ควบคุมตัวไปตรวจสารเสพติดที่โรงพยาบาลกบินทร์เพื่อดำเนินคดีตามก็หมายต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไป เวลาใกล้เคียงกันพนักงานขับรถโรงพยาบาลกบินทร์บุรี พร้อมเจ้าหน้าที่นิติกร รพ.กบินทร์บุรีคันรับส่งผู้ป่วยไปรับผู้ป่วยเพื่อที่จะส่งโรงพยาบาลกบินทร์บุรี ได้มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.วังตะเคียน มีรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวขว้างถุงตะปูใส่บริเวณหน้ารถรับส่งผู้ป่วยโรงพยาบาลกบินทร์บุรีฝั่งคนขับ ทำให้ตะปูขนาด 3 นิ้วอยู่ในถุงถูกกระจกด้านหน้าฝั่งคนขับและมีตะปู 1 ดอกฝังอยู่ที่ขอบหน้าต่างรถฝั่งคนขับ
คนขับรถเจ้าหน้าที่ได้จอดรถดูแล้วไปส่งคนไข้ที่โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จากนั้นได้แจ้งแพทย์หญิงแพทย์หญิงวลีรัตน์ ไกลโกศล ผอ.โรงพยาบาลกบินทร์บุรีทราบ และได้มอบหมายให้นายเทพาย ดัสดี นิติกรโรงพยาบาลกบินทร์บุรีเข้าแจ้งความกับ ร.ต.อ.ชัยยงค์ อำพันแสน พนักงานสอบสวนสภ.วังตะเคียน
และยังพบว่าชายรายดังกล่าวได้ปาตะปูใส่รถของประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนคันอื่น ๆอีก 4 คัน ที่พากันมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับชายรายดังกล่าวก่อนหน้านี้
นายวินัย ใยวันนา พขร.กล่าวว่า เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้ขับรถโรงพยาบาลกบินทร์บุรีไปรับผู้ป่วย ระหว่างทางได้มีชายใส่เสื้อแขนยาวสีฟ้าขับรถสวนทางมาบริเวณบนสะพานแล้วขว้างสิ่งของใส่บริเวณหน้ารถเสียงดัง จึงจอดรถดูและรีบขับรถไปส่งผู้ป่วยและแจ้งให้ผอ.ทราบและได้มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน ขณะเดียวกันยังพบว่ามีประชาชนที่ถูกขว้างตะปูใส่รถยนต์อีก 4 ราย รวม 5 เป็นราย
ด้านนางสาววรรณพร อายุ 30 ปี กล่าวว่าขณะเกิดเหตุกำลังขับรถจะไปโรงพยาบาลกบินทร์บุรี และมีคนขว้างสิ่งของใส่รถ โดยเห็นว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายใส่เสื้อแขนยาวสีฟ้านุ่งกางเกงขาสั้นสีขาวขับรถจักรยานยนต์สวนทางมาบริเวณสะพาน เมื่อจอดรถดูจึงพบว่ามีตะปูติดอยู่บริเวณตัวรถ ตกใจมากจึงรีบพากันมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน และพบว่ามีคนถูกขว้างตะปูใส่อีก2-3ราย
ด้านพ.ต.อ.พงษ์อนันต์ รักษาชาติ ผกก.สภ.วังตะเคียน กล่าวว่าเมื่อเวลา 14.00 น. ได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายปาสิ่งของใส่รถที่ผ่านไปมาบนถนนสายดังกล่าว จึงได้ให้สายตรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและขอดูกล้องหน้ารถของผู้เสียหาย จึงทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครและตามไปควบคุมตัวมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ก่อเหตุให้การบุกวนไปมา และยอมรับว่าได้ขว้างตะปู ก้อนหินใส่รถที่ผ่านไปมาจริงพนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์ รวมถึงได้ตรวจหาสารเสพติดพบว่ามีฉี่สีม่วง จึงนำตัวส่งตรวจที่โรงพยาบาลกบินทร์บุรีเพื่อหาสารเสพติดอีกครั้ง
หากพบว่ามีสารเสพติดจะแจ้งข้อหาเพิ่มอีก และพบรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ honda สีเทาดำ ทะเบียน2กธ4099 ระยอง ผู้ก่อเหตุยอมรับว่าใช้รถคันดังกล่าวก่อเหตุจริง จากการค้นรถจักรยานยนต์บริเวณใต้เบาะพบถุงตะปูที่ยังไม่ได้ใช้ 1ถุงพร้อมกับเสื้อผ้า1ชุด