เศรษฐีใหม่อยู่ปราจีนบุรี! แม่ค้าพวงมาลัยดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รวย 12 ล้าน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายรางวัลที่ 1 ได้แก่หมายเลข 876978 รางวัลเลขท้าย 2 ตัวได้แก่หมายเลข 77 ซึ่งเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแม่ค้าขายพวงมาลัย อยู่ใน ตลาดสี่แยกไฟแดงโคกปีบ ตำบล โคกปีบอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรีโชคดี ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 2 ใบคว้าโชค 12 ล้านกลายเป็นเศรษฐีใหม่ ของจังหวัดปราจีนบุรีอีก 1 คน
โดยมีการโพสต์อยู่ใน Facebook สีมโหสถชุมชนโคกปีบ โดยผู้ถูกรางวัลได้นำสลากกินแบ่งไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ. ศรีมโหสถ เพื่อเป็นหลักฐาน
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวได้เดินทาง ไปยังบ้าน พักของผู้โชคดีคนดังกล่าว ซึ่งอยู่ตำบล กระทุ่มแพร้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ได้พบกับนางกินรี หรือพี่นารี อายุ 55 ปีเจ้าของลอตเตอรี่ ซึ่งบรรยากาศภายในบ้าน มีเพื่อนบ้านได้เดินทางมาแสดงความยินดี ซึ่งได้มีการจัดเลี้ยงฉลองเลี้ยงหมูกระทะภายในบ้านบรรยากาศคึกคัก และตัว ของพี่นารีเอง ก็ยังคงนั่งร้อยพวงมาลัยเพื่อส่งให้กับลูกค้าเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น